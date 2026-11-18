У Третьому комітеті Генеральної Асамблеї ООН відбулося голосування за проєкт резолюції щодо ситуації з правами людини на тимчасово окупованих Росією українських територіях. "За" проголосували лише 77 держав-членів, більшість утрималися або проголосували "проти".

Про це повідомив Постійний представник України при ООН Андрій Мельник.

Мельник зазначив, що цю резолюцію Україна щороку вносить на розгляд Генасамблеї ООН, починаючи з 2016 року.

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"Більшість держав традиційно підтримала цю надзвичайно важливу для України резолюцію. 77 держав-членів ООН у Третьому комітеті проголосували «за», серед них 49 країн стали її співавторами", - додав він.

Водночас 73 держави цьогоріч утрималися під час голосування. Ще 17 країн проголосували "проти".

Постпред України назвав таку позицію держав-членів НАТО "справжнім ударом у спину".

"Якщо зовсім відверто: всі ті держави, які протягом десяти років, починаючи з 2016 року, коли Україна вперше внесла цю резолюцію після незаконної спроби Росії анексувати Крим, досі вважають, що можна сховатися за ширмою так званого «нейтралітету», глибоко помиляються", - йдеться в заяві Мельника.