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"Коаліція охочих" проведе засідання 24 серпня

До зустрічі дистанційно долучиться заступниця генерального секретаря НАТО Радміла Шекерінска.

"Коаліція охочих" проведе засідання 24 серпня
Учасники зустрічі Коаліції охочих у Парижі
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Лідери держав, які входять до "Коаліції охочих", проведуть чергове засідання 24 серпня – у День Незалежності України. Головною темою зустрічі стане подальша підтримка України. 

Про це повідомили у пресслужбі НАТО, інформує "Радіо Свобода".

До зустрічі дистанційно долучиться заступниця генерального секретаря НАТО Радміла Шекерінска. Засідання спільно очолять прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем, президент Франції Емманюель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Водночас у НАТО поки не повідомляють деталей щодо порядку денного та формату зустрічі. Попереднє засідання "Коаліції охочих" відбулося 13 липня у Парижі. Тоді учасники домовилися продовжувати спільну роботу задля підтримки України, а десять держав оголосили про створення Антибалістичної коаліції.

Раніше за підсумками липневої зустрічі президент Володимир Зеленський повідомляв, що наступне засідання "Коаліції охочих" домовилися провести в Україні.

  • "Коаліцію охочих" започаткували Велика Британія та Франція навесні 2025 року. Формат об’єднав країни, які готові посилювати підтримку України та працювати над майбутніми безпековими гарантіями.
  • У липні про свій вихід з "Коаліції охочих" повідомила Болгарія. За словами прем’єр-міністра Румена Радева, "вирішення цього конфлікту полягає не в його продовженні військовими засобами, а в потужній дипломатичній місії, яка зрештою покладе край ескалації".
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