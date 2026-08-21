"Коаліція охочих" проведе засідання 24 серпня

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Лідери держав, які входять до "Коаліції охочих", проведуть чергове засідання 24 серпня – у День Незалежності України. Головною темою зустрічі стане подальша підтримка України.

Про це повідомили у пресслужбі НАТО, інформує "Радіо Свобода".

До зустрічі дистанційно долучиться заступниця генерального секретаря НАТО Радміла Шекерінска. Засідання спільно очолять прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем, президент Франції Емманюель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Водночас у НАТО поки не повідомляють деталей щодо порядку денного та формату зустрічі. Попереднє засідання "Коаліції охочих" відбулося 13 липня у Парижі. Тоді учасники домовилися продовжувати спільну роботу задля підтримки України, а десять держав оголосили про створення Антибалістичної коаліції.

Раніше за підсумками липневої зустрічі президент Володимир Зеленський повідомляв, що наступне засідання "Коаліції охочих" домовилися провести в Україні.