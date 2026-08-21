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Фільми «Ти – космос», «Культура vs війна», фестиваль та концерт: у Німеччині відбудуться заходи до Дня Незалежності України

Події пройдуть у містах Гота та Берлін.

CultHub
Фільми «Ти – космос», «Культура vs війна», фестиваль та концерт: у Німеччині відбудуться заходи до Дня Незалежності України
Фото: artspaceinexile.org

У Німеччині відбудеться низка культурних заходів, приурочених до 35-річчя Незалежності України. Серед них – показ фільмів «Ти - космос» Павла Остікова та «Культура vs війна», фестиваль «Volia/Воля», виступ Марії Бурмаки та Дні української культури.

22 серпня о 18.00 у Будинку культури «Тіволі» в місті Гота покажуть повнометр «Культура vs війна», повідомляє спільнота Ukrainefreunde Gotha.

«Культура vs війна» – документальний фільм з історіями українських митців. Герої стрічки – гурт «Антитіла», кінооператори Сергій Михальчук та Ярослав Пілунський, актор та режисер Ахтем Сеітаблаєв, письменник та музикант Сергій Жадан, фотографи Костянтин та Влада Ліберови, кобзар Тарас Компаніченко, кінооператор Михайло Іллєнко, актор Дмитро Лінартович та актор, генеральний директор-художній керівник театру Франка і колишній Міністр культури України (2014, 2016-2019) Євген Нищук.

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Захід відбудеться за підтримки Мережі українських кіноклубів у Німеччині в рамках Міжнародного кіномарафону «Empowered UA».

22 серпня в Hotel Continental у Берліні пройде 4-й фестиваль «Volia/Воля», йдеться на сайті артпростору

У програмі заходу, зокрема, українська кухня від спільноти Monday Kitchen; виставка Technosapiens про еволюцію людства в умовах технологічної епохи та його вплив на планету та показ анімованого проєкту «Yo! Yo!» українських художниць – сестер Мішель і Ніколь Фельдман; варʼєте шоу від творчої спільноти молодих українських митців у Берліні Bezlich; імпровізований виступ від лабораторії IMLA, концерт квартету за участі Геннадія Бойченка, Миколи Лебедя, Ігоря Бірюченка та Якоба Циммера-Гарвуда, а також DJ-Set і і Silent Disco.

24 серпня о 19.00 у церкві Благовіщення Пресвятої Діви Марії в Берліні відбудеться камерний концерт української виконавиці Марії Бурмаки. Про це повідомила Бурмака у Facebook.

Вхід – вільний із можливістю донатити. Зібрані кошти обіцяють спрямувати на потреби ЗСУ.

24 серпня о 20:30 відбудеться показ стрічки «Ти – космос» режисера Павла Остікова в кінотеатрі просто неба Neue Zukunft у Берліні, пише Ukrainian Film Festival Berlin.

«Ти – космос» – повнометражний фільм про космічного далекобійника Андрія. Після вибуху Землі він залишається єдиною живою людиною, доки на зв’язок з героєм не вийде французька вчена Катрін. 

Фільм показуватимуть українською та французькою мовами з англійськими субтитрами.

Нагадаємо, з 22 серпня до 24 вересня в Кельні та Дюссельдорфі також виконають музичні твори українських класиків у рамках третього фестивалю української камерної музики «Sounds of Ukraine» (Звуки України).

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