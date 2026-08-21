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Фільм про порятунок тварин із зони бойових дій в Україні покажуть на фестивалі в Мельбурні

Українська премʼєра стрічки відбудеться на Одеському кінофестивалі. 

CultHub
Фільм про порятунок тварин із зони бойових дій в Україні покажуть на фестивалі в Мельбурні
За час зйомок фільму було врятовано тисячі тварин
Фото: Кадр з фільму

Фільм «Рятуй» італо-американського режисера Алессіо Ск’яцца покажуть на фестивалі Animal Liberation Film Festival, що відбудеться в Мельбурні 6-8 листопада, повідомляє команда фільму. 

Стрічка розповідає про волонтерів, які рятують тварин у зонах бойових дій у Донецькій, Харківській та Запорізькій областях. Над стрічкою працювала українська організація «Кожна тварина» разом з американською продакшн-компанією We Are All Animals.

Під час роботи над фільмом, команда фільмувала реальні історії порятунку тварин, здійснених не лише українцями, але й волонтерами зі Швейцарії, Болгарії та інших країн. Серед врятованих тварин були не лише коти й собаки, але також коні, корови, кози та інші. 

Режисер Алессіо Ск’яцца вперше приїхав до України в 2024 році. Вражений почутими тут історіями, вирішив знімати. Про це режисер розповідав в інтервʼю виданню Harper’s Bazaar.

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