Відреставровану «Криницю для спраглих» Іллєнка покажуть на кінофестивалі в Нью-Йорку

Раніше цього року реставрація мала прем'єру на фестивалі Il Cinema Ritrovato в Болоньї.

Реставрований фільм «Криниця для спраглих» (1965) режисера Юрія Іллєнка буде представлена на цьогорічному Нью-Йоркському кінофестивалі в секції Revival/Currents. Про це повідомляє Fixafilm – компанія, що займалась реставрацією фільму.

«Криниця для спраглих» – один із найважливіших творів українського поетичного кіно, що фільм досліджує пам'ять, плин часу та досвід війни.

Це візуальна притча, що розповідає історію літнього чоловіка, який доглядає криницю та щедро ділиться водою з усіма. Він згадує колишнє життя громади та намагається зберегти те, що залишилося від минулого. Реальність та спогади переплітаються, перетворюючи фільм на поему про час і пам’ять. Атмосферу фільму формує не лише образ, а й звук: кожен шелест, вигук, падіння розписані й вивірені до найменшої деталі.

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Завершений у 1965 році, режисерський дебют Іллєнка був заборонений і залишався недоступним для глядачів понад 20 років, повернувшись на екрани лише у 1987 році, під час перебудови.

Цифрова реставрація була завершена у 2026 році компанією Fixafilm під керівництвом Лукаша Церанки, у співпраці з Довженко-Центром, за ліцензією, наданою Кіностудією Довженка, та за фінансової підтримки Польського інституту кіномистецтва (PISF – Polski Instytut Sztuki Filmowej).

Через безпекову ситуацію в Україні, обумовлену повномасштабним вторгнення Росії, вихідний матеріал було відскановано з оригінального 35-мм негативу на місці в Києві, а відреставровано у Варшаві.

Раніше цього року реставрація мала прем'єру на фестивалі Il Cinema Ritrovato в Болоньї.