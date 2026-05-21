Апеляційна палата Вищого антикорсуд почала розгляд скарги на обраний для колишнього голови Офісу президента Андрія Єрмака запобіжний захід. Трансляцію веде Суспільне.
Рішення оскаржують і сторона захисту, і сторона обвинувачення. САП просить про заставу в 180 млн гривень – як в суді першої інстанції, передає ЦПК.
Хід засідання
Адвокат Андрія Єрмака вважає необґрунтованим повідомлення про підозру і вважає, що вона побудована на припущеннях, а не фактах.
Ігор Фомін сказав, що в провадженні підозрюваними є 14 людей, з них 8 – підозрювані в участі в злочинній організації. А Єрмак не має такої кваліфікації – він має підозру лише в відмиванні коштів.
Адвокат сказав, що Єрмак не є членом ЖБК "Сонячний берег" (забудовник "Династії", через яку відмивали гроші), не вносив туди пайових внесків і не стороною цивільно-правової угоди і не є стороною купівлі-продажу цінних паперів. Також адвокат Єрмака стверджує, що й треті особи не вчиняли цих дій на користь його підзахисного.
Запобіжний захід у суді першої інстанції
Тиждень тому ВАКС помістив адвоката й експосадовця під варту з правом застави в 140 млн гривень. Після оголошення рішення Єрмак казав, що захист оскаржуватиме це рішення.
Прокуратура в суді першої інстанції наполягала на запобіжному заході в вигляді утримання під вартою з альтернативою застави в 180 млн гривень, а захист просив відмовитися від обрання або ж призначити лише заставу.
Андрій Єрмак провів у СІЗО три ночі: він вийшов під заставу вранці понеділка.
У чому підозрюють Андрія Єрмака?
Ексглава Офісу президента отримав підозру за ч. 3 статті 209 (легалізація набутого незаконним шляхом майна). Слідство вважає, що він був учасником угруповання, що відмивало кошти шляхом будівництва котеджного містечка "Династія" в Козині. Це – одна з гілок масштабного розслідування корупції в найвищій державній владі, що отримала кодову назву "Мідас". Інші стосуються схеми відкатів в "Енергетиці", а також розслідують ймовірні зловживання в оборонній сфері.
Окрім Єрмака, по цій справі підозрюють ще шістьох людей включно з колишнім віцепрем'єром Олексієм Чернишовим і бізнесменом Тимуром Міндічем, які отримали підозри й за іншими епізодами слідства.
Три з чотирьох маєтків, за інформацією слідства, призначалися Єрмаку, Міндічу і Чернишову.
Слідчі з’ясували, що ТОВ “Блум-девеломпент”, часткою в якому володів Олексій Чернишов, придбало 4 гектари землі в Козині. Після того, як Чернишов став головою Київської ОДА, він передав частку в товаристві дружині. У 2020 він очолив Мінгромад, і в травні цього року, за інформацією слідства, зародилася ідея будівництва "Династія".
Чернишов, за версією обвинувачення, сформував з підконтрольних осіб команду тих, хто будував "Династію". При цьому будівництво запланували аж на 8 га – на вдвічі більшій території. В червні 2020 Чернишов залучив до будівництва "Династії" фігуранта на прізвисько Карлсон – Тимура Міндіча. Орієнтовно тоді ж до проєкту залучили учасника R2 (резиденція – 2) – ймовірно, Андрія Єрмака.
У червні 2021 року розпочали будівництво і почали легалізацію коштів, частина з яких була отримана за рахунок злочинної схеми в “Енергоатомі”.
В 2024 учасники проєкту почали шукати способи узаконити кошти, витрачені на "Династію".
В липні 2025 для уникнення викриття схеми відмивання коштів і через вручення Чернишову підозри Міндіч вирішив законсервувати будівництво.