У коментарі журналістам він сказав, що очікує справедливого суду.

Апеляційна палата Вищого антикорсуд почала розгляд скарги на обраний для колишнього голови Офісу президента Андрія Єрмака запобіжний захід. Трансляцію веде Суспільне.

Рішення оскаржують і сторона захисту, і сторона обвинувачення. САП просить про заставу в 180 млн гривень – як в суді першої інстанції, передає ЦПК.

Хід засідання

Адвокат Андрія Єрмака вважає необґрунтованим повідомлення про підозру і вважає, що вона побудована на припущеннях, а не фактах.

Ігор Фомін сказав, що в провадженні підозрюваними є 14 людей, з них 8 – підозрювані в участі в злочинній організації. А Єрмак не має такої кваліфікації – він має підозру лише в відмиванні коштів.

Адвокат сказав, що Єрмак не є членом ЖБК "Сонячний берег" (забудовник "Династії", через яку відмивали гроші), не вносив туди пайових внесків і не стороною цивільно-правової угоди і не є стороною купівлі-продажу цінних паперів. Також адвокат Єрмака стверджує, що й треті особи не вчиняли цих дій на користь його підзахисного.

Запобіжний захід у суді першої інстанції

Тиждень тому ВАКС помістив адвоката й експосадовця під варту з правом застави в 140 млн гривень. Після оголошення рішення Єрмак казав, що захист оскаржуватиме це рішення.

Прокуратура в суді першої інстанції наполягала на запобіжному заході в вигляді утримання під вартою з альтернативою застави в 180 млн гривень, а захист просив відмовитися від обрання або ж призначити лише заставу.

Андрій Єрмак провів у СІЗО три ночі: він вийшов під заставу вранці понеділка.

У чому підозрюють Андрія Єрмака?

Ексглава Офісу президента отримав підозру за ч. 3 статті 209 (легалізація набутого незаконним шляхом майна). Слідство вважає, що він був учасником угруповання, що відмивало кошти шляхом будівництва котеджного містечка "Династія" в Козині. Це – одна з гілок масштабного розслідування корупції в найвищій державній владі, що отримала кодову назву "Мідас". Інші стосуються схеми відкатів в "Енергетиці", а також розслідують ймовірні зловживання в оборонній сфері.

Окрім Єрмака, по цій справі підозрюють ще шістьох людей включно з колишнім віцепрем'єром Олексієм Чернишовим і бізнесменом Тимуром Міндічем, які отримали підозри й за іншими епізодами слідства.

Три з чотирьох маєтків, за інформацією слідства, призначалися Єрмаку, Міндічу і Чернишову.

Слідчі з’ясували, що ТОВ “Блум-девеломпент”, часткою в якому володів Олексій Чернишов, придбало 4 гектари землі в Козині. Після того, як Чернишов став головою Київської ОДА, він передав частку в товаристві дружині. У 2020 він очолив Мінгромад, і в травні цього року, за інформацією слідства, зародилася ідея будівництва "Династія".

Чернишов, за версією обвинувачення, сформував з підконтрольних осіб команду тих, хто будував "Династію". При цьому будівництво запланували аж на 8 га – на вдвічі більшій території. В червні 2020 Чернишов залучив до будівництва "Династії" фігуранта на прізвисько Карлсон – Тимура Міндіча. Орієнтовно тоді ж до проєкту залучили учасника R2 (резиденція – 2) – ймовірно, Андрія Єрмака.

У червні 2021 року розпочали будівництво і почали легалізацію коштів, частина з яких була отримана за рахунок злочинної схеми в “Енергоатомі”.

В 2024 учасники проєкту почали шукати способи узаконити кошти, витрачені на "Династію".

В липні 2025 для уникнення викриття схеми відмивання коштів і через вручення Чернишову підозри Міндіч вирішив законсервувати будівництво.