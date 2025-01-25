Зеленський заявив, Україна готова транспортувати газ із Азербайджану в Європу

За словами президента, юридичні та моральні норми порушені не будуть.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова транспортувати азербайджанський газ до Європи через свою територію.

Про це він сказав під час спільної пресконференції із президенткою Молдови Майєю Санду, пишуть Укрінформ та РБК-Україна.

За словами глави держави, це питання він вже обговорював із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим у Швейцарії.

"У нього реальний видобуток сьогодні дуже великий - десь 40 мільярдів кубів, він використовує близько 14-15 мільярдів. Експорт в Азербайджану дуже великий - ескпортні спроможності близько 25 мільярдів кубів. Ми з ним говорили про те, щоб він міг експортувати через Україну. Він експортує свій газ у багато країн і може використовувати нашу інфраструктуру, якщо дійсно іншим країнам у Східній Європі у тому числі потрібен газ", – сказав Зеленський.

За його словами, юридичні та моральні норми Україна у такому випадку не порушить, і контракту із РФ не буде.

"Але я сказав, що російський газ ми транспортувати далі не будемо. Ми не дамо заробляти росіянам. А дати заробити азербайджанцям? З задоволенням. Допомогти словакам? З задоволенням. Ось те, що ми можемо зробити швидко. Можемо підписати контракт, швидко налагодити, коли ми почуємо сигнал і від людей в Тирасполі, і від людей в Словаччині, і від людей в інших країнах Європи", – додав президент.