Злиття і поглинання: об’єднання університетів з примусу й по любові
Злиття і поглинання: об’єднання університетів з примусу й по любові
Під час російської атаки по Одесі постраждав екснардеп Сергій Ківалов, – Суспільне
Під час російської атаки по Одесі постраждав екснардеп Сергій Ківалов, – Суспільне
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Духовна дипломатія і американська допомога. Як це працює?
Духовна дипломатія і американська допомога. Як це працює?
Стефанішина: Україна не повертатиме примусово чоловіків з-за кордону
Стефанішина: Україна не повертатиме примусово чоловіків з-за кордону
Ізраїль планує відмовитися від систем Patriot
Ізраїль планує відмовитися від систем Patriot
Внаслідок атаки на Одесу шестеро людей загинули, понад 30 поранених (оновлено)
Внаслідок атаки на Одесу шестеро людей загинули, понад 30 поранених (оновлено)
На аеродромі "Кущевська" в РФ знищено склад авіабомб. Це зменшить авіаційні атаки Росії на фронті, – Міноборони Британії
На аеродромі "Кущевська" в РФ знищено склад авіабомб. Це зменшить авіаційні атаки Росії на фронті, – Міноборони Британії
На 15 років сядуть командир та двоє снайперів-зрадників, які воювали проти ЗСУ
На 15 років сядуть командир та двоє снайперів-зрадників, які воювали проти ЗСУ
ГоловнаПолітика

Президенти країн Балтії у 20-ту річницю вступу до ЄС закликали почати переговори з Україною і Молдовою у червні

Глави балтійських країн зазначили, що будуть підтримувати країни-кандидати на їхньому євроінтеграційному шляху до повноправного членства в ЄС.

Президенти країн Балтії у 20-ту річницю вступу до ЄС закликали почати переговори з Україною і Молдовою у червні
Фото: EPA/UPG

Президенти Латвії, Литви та Естонії Едгарс Рінкевичс, Гітанас Науседа та Алар Каріс у спільній заяві з нагоди 20-ї річниц вступу своїх країн до Європейського Союзу закликали ЄС розпочати у червні переговори про вступ України та Молдови в ЄС, повідомляє Укрінформ. 

Глави держав зауважили, що неспровокована та невиправдана агресивна війна Росії проти України нагадує, що мир у Європі не можна сприймати як належне. Міжнародна підтримка залишається вирішальною для перемоги України, яка відстоює спільні демократичні цінності та заснований на правилах світовий порядок.

«Ми підтримуватимемо країни-кандидати на їхньому євроінтеграційному шляху до повноправного членства в ЄС. Ми закликаємо до міжурядових конференцій з Україною та Молдовою та початок переговорів про вступ у червні 2024 року», – закликали президенти трьох країн.

Вони нагадали, що країни Балтії є прикладом того, як членство в Європейському Союзі сприяє модернізації та економічному розвитку, що, у свою чергу, гарантує віддачу від цих інвестицій. 

«Українці, молдовани та грузини борються за європейські цінності та європейську сім’ю як свій вирішальний вибір, у них така ж мрія, як у нас тоді», – заявили президенти.

У заяві підкреслено, що НАТО залишається основою спільної колективної оборони та безпеки, а додаткові зусилля ЄС також є незамінними для зміцнення архітектури безпеки в Європі. При цьому надзвичайно важливим є посилення оборонної промисловості, готовності та спроможності країн-членів Євросоюзу продовжувати дбати про мир і стабільність у всьому євроатлантичному регіоні.

  • Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна виконала всі необхідні умови для початку перемовин щодо вступу до ЄС. Глава держави зазначив, що тепер зобов’язання має виконати Євросоюз.
  • Наприкінці березня Шмигаль заявив, що прогрес виконання угоди про асоціацію з ЄС становить 77%. Тоді ж прем'єр повідомив, що у першій половині цього року "маємо розпочати фактичні переговори про наш вступ". 
  • Тоді ж Європейська комісія затвердила переговорну рамку про вступ України до Євросоюзу.
  • Нещодавно у ЄС заявили, що для вступу України до Євросоюзу блоку, який нині налічує 27 країн-членів, доведеться збільшити свій кошторис на 20%. Це означатиме, що упродовж семи років ЄС потрібно додатково залучити близько 200 мільярдів євро. Проте в ЄС називають це "виправданою інвестицією".
  • Що має змінювати Україна на шляху до ЄС - про це у матеріалі LB.ua.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies