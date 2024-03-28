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Шмигаль розпочав візит до Польщі і зустрівся із Туском

Говоритимуть про зброю для України, ситуацію на кордоні та розвиток торгівлі.

Шмигаль розпочав візит до Польщі і зустрівся із Туском
Денис Шмигаль і Дональд Туск
Фото: Денис Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розпочав візит до Польщі і вже зустрівся із тамтешнім колегою Дональдом Туском.

Про це Шмигаль повідомив у телеграмі.

"Розпочинаємо візит до Польщі із зустрічі з Прем'єр-міністром Дональдом Туском. Скоординуємо наші питання перед спільним засіданням урядів", – написав український прем’єр.

Денис Шмигаль і Дональд Туск
Фото: Денис Шмигаль
Денис Шмигаль і Дональд Туск
Денис Шмигаль і Дональд Туск
Фото: Денис Шмигаль
Денис Шмигаль і Дональд Туск

Також Шмигаль додав, що на зустрічі говоритимуть про зброю для України, ситуацію на кордоні держав, розвиток торгівлі та інфраструктури.

"Розраховуємо на прагматичний і конструктивний діалог та напрацювання дієвих рішень", – повідомив прем’єр. 

  • З 9 лютого 2024 на території Польщі біля кордону з Україною тривають акції протесту фермерів на дорогах, які ведуть до пунктів пропуску. Головними вимогами протестувальників є заборона імпорту української агропродукції і відмова Польщі від Європейського зеленого курсу. По цьому деякі українські агротовари в Польщу йдуть лише транзитом. За цей час сталося п'ять випадків висипання українських агрокультур з вантажних вагонів на колії чи з вантажівок на дорогах.
  • Уряд України пропонував польському прем'єру та іншим урядовцям зустрітися на кордоні, щоб вирішити питання з блокуванням. Українська делегація на зустріч приїхала, польська – ні. Польська влада тоді сказала, що зустріч із українцями була запланована на березень, і тоді вона і відбудеться. 
  • До розблокування кордонів нещодавно закликав високий представник Єврcоюзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель під час пресконференції у Брюсселі. Він заявив, що кордони України з ЄС повинні бути розблоковані як для військових, так і для цивільних цілей.
  • Тим часом Польща та Німеччина активують бронетанкову коаліцію для підтримки України. Також до коаліції доєднались Велика Британія, Швеція та Італія. 
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