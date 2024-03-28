Говоритимуть про зброю для України, ситуацію на кордоні та розвиток торгівлі.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розпочав візит до Польщі і вже зустрівся із тамтешнім колегою Дональдом Туском.

Про це Шмигаль повідомив у телеграмі.

"Розпочинаємо візит до Польщі із зустрічі з Прем'єр-міністром Дональдом Туском. Скоординуємо наші питання перед спільним засіданням урядів", – написав український прем’єр.

Фото: Денис Шмигаль Денис Шмигаль і Дональд Туск

Фото: Денис Шмигаль Денис Шмигаль і Дональд Туск

Також Шмигаль додав, що на зустрічі говоритимуть про зброю для України, ситуацію на кордоні держав, розвиток торгівлі та інфраструктури.

"Розраховуємо на прагматичний і конструктивний діалог та напрацювання дієвих рішень", – повідомив прем’єр.