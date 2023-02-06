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Нардеп колишньої ОПЗЖ Ігор Абрамович написав заяву про складання мандату

З фракції він вийшов на початку повномасштабного вторгнення. 

Нардеп колишньої ОПЗЖ Ігор Абрамович написав заяву про складання мандату
Фото: Цензор

Народний депутат колишньої "Опозиційної платформи – за життя" Ігор Абрамович написав заяву про складання мандату.

Про це в Телеграм написав керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Він назвав Абрамовича "своїм серед чужих у тилу пʼятої колони". 

"Саме його вихід із лав фракції ОПЗЖ у перший день повномасштабного вторгнення заклав початок для її подальшого розвалу в українському парламенті. Тому сподіваюся, що сьогоднішнє його рішення про складення депутатських повноважень так само стане прикладом для наслідування іншими депутатами від забороненої ОПЗЖ", – сказав Арахамія, додавши, що в Абрамовича "проукраїнська позиція". 

Абрамович після виходу з ОПЗЖ створив у парламенті групу "Відновлення України", до складу якої увійшли і інші його колеги з проросійської фракції. 

Сама ОПЗЖ, витоки якої починалися у повʼязаній із Вікторем Януковичем Партії регіонів, є забороненою, її депутати переформатувалися у декілька депутатських груп. Зокрема, туди увійшов Вадим Столар, якого підозрюють у відмиванні коштів Віктора Медведчука. 

Після того, як Абрамович позбудеться мандату, в парламенті залишиться 406 депутатів. 

Абрамович фігурував у журналістському розслідуванні про депутатів, які втекли з України під час війни. За даними УП, народний обранець жив на Французькій Ривʼєрі, куди виїхав до великого наступу росіян. 

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