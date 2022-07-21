Порошенко провів зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом США в Україні Бріджит Брінк

Співголова фракції "Європейської Солідарності" Петро Порошенко провів зустріч із послом США в Україні Бріджит Брінк.

Про це повідомила пресслужба Верховної Ради України.

Порошенко та Брінк обговорили питання допомоги українській армії.

“Битва України - більша за Україну. Вона про весь колективний Західний світ та демократію, яка має перемогти. Вражений відданістю пані Брінк максимально допомагати Україні не лише у відсічі російському агресору, але й у зміцненні внутрішньої єдності та продовженні демократичних реформ, боротьбі з корупцією, забезпеченні верховенства права, свободи ЗМІ”, - наголосив Петро Порошенко.

Як раніше повідомлялось, Петро Порошенко, який разом з депутатом польського Сейму Павлом Ковалем поїхав на Донеччину, побував у Краматорську, де зустрівся з міським очільником Олександром Гончаренком.

Перед тим Петро Порошенко відвідав Часів Яр, де 13 липня після ракетного удару по житловому будинку загинули десятки мирних мешканців.