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Порошенко провів зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом США в Україні Бріджит Брінк

Петро Порошенко залишився враженим відданістю пані посла Брінк допомозі Україні.

Порошенко провів зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом США в Україні Бріджит Брінк
Фото: Пресслужба Верховної Ради

Співголова фракції "Європейської Солідарності" Петро Порошенко провів зустріч із послом США в Україні Бріджит Брінк. 

Про це повідомила пресслужба Верховної Ради України

Порошенко та Брінк обговорили питання допомоги українській армії.   

“Битва України - більша за Україну. Вона про весь колективний Західний світ та демократію, яка має перемогти. Вражений відданістю пані Брінк максимально допомагати Україні не лише у відсічі російському агресору, але й у зміцненні внутрішньої єдності та продовженні демократичних реформ, боротьбі з корупцією, забезпеченні верховенства права, свободи ЗМІ”, - наголосив Петро Порошенко.

Як раніше повідомлялось, Петро Порошенко, який разом з депутатом польського Сейму Павлом Ковалем поїхав на Донеччину, побував у Краматорську, де зустрівся з міським очільником Олександром Гончаренком.

Перед тим Петро Порошенко відвідав Часів Яр, де 13 липня після ракетного удару по житловому будинку загинули десятки мирних мешканців.

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