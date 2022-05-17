Мін'юст очікує перші судові рішення щодо заборони проросійських партій в середині літа, - Малюська

Міністерство юстиції очікує, що розгляд справ буде швидким.

Із позовом про заборону проросійських партій міністерство юстиції буде звертатись до апеляційного суду у Львові. Це має відбутись після офіційної публікації закону.

Про це повідомило “Радіо Свобода” із посиланням на виступ в ефірі телемарафону міністра юстиції Дениса Малюськи.

“Найгучніша партія, яку розглядатиме суд, – це, безумовно, ОПЗЖ. У нас є необхідна доказова база. Тобто ми керуємося не лише рішенням РНБО, а ще й маємо докази їхньої проросійськості”, - повідомив Малюська.

Він уточнив, що закон для розгляду справи судом дає максимум один місяць - як для установ першої інстанції, так і апеляційної.

“Відповідно, якщо Львівський адміністративний апеляційний суд дотримається строків, встановлених законом, – вже всередині цього літа ми матимемо перші результати по кільком проросійським партіям», – додав Малюська.

Він вважає, що за наявності позитивного рішення суду партія ОПЗЖ припинить своє існування і буде виключена з реєстру політичних партій.

Міністр юстиції запевнив, що навіть поки рішення суду не вступить у дію, функціонувати проросійські партії в Україні не зможуть.

“До нас іноді надходять рішення керівних органів цих політичних партій про реєстрацію тих чи інших змін. Втім ми цього не робимо, адже партія не може функціонувати на період її призупинення. По кожній політичній партії буде окремий судовий процес”, – завірив міністр.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон про заборону діяльності проросійських партій в Україні.

3 травня Верховна Рада України проголосувала за заборону діяльності проросійських партій в Україні у другому читанні та в цілому. В першому читанні законопроєкт був проголосований 1 квітня.