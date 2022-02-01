Нова сесія Ради: з бонусами від президента та відсутністю голосів

Так само через брак голосів зняли обіцяне питання про зменшення штрафів для ФОПів . Закінчили цей перший день нової сесії провалом голосування за вихід України з угоди про проведення спільних антитерористичних заходів на територіях держав СНД. У підсумку, депутати вирішили наступні півтора тижня попрацювати в комітетах. Подробиці короткого старту без результатів – в репортажі LB.

1 лютого у Верховній Раді України урочисто відкрили VII сесію IX скликання. Після виступів президента України та спікера і флешмобу з прапорами різних країн, народні обранці декілька разів так і не змогли затвердити порядок денний.

Настанови від президента

Ключовим моментом сесійного дня став виступ президента Зеленського. Цього разу короткий, не більше 20 хвилин і майже без овацій «Слуг народу». (Під час щорічного звернення 2 грудня минулого року депутати аплодували, стоячи, понад 60 разів за 42 хвилини).

Фото: Офіс президента

Глава держави закликав три гілки влади увімкнути «всі п'ять і навіть шосте відчуття» для єдності і запевнив: економіка – стабілізується, а фінансова система – під контролем: «Надходження до бюджету в січні перевиконані на 7 млрд грн, гривня почувається краще, вчора зміцнилася на 30 копійок… Світ оцінює майбутнє з оптимізмом». Аналогічні оцінки щодо опалювального сезону, бо запаси вугілля та газу – достатні.

«Потенціал атомної енергетики вперше за 30 років такий, що працюють всі атомні блоки», – додав Володимир Зеленський.

Золотовалютні резерви, за словами президента, теж на рекордному рівні, а міжнародні партнери готові й надалі надавати фінансову підтримку. І все це зміцнює економічний імунітет України.

Зеленський чимало уваги присвятив безпековій ситуації, зазначивши, що «зовнішня підтримка України єднає майже весь світ. Ми ж маємо бути єдиними у внутрішній політиці. Можна бути в опозиції до влади. Не можна бути в опозиції до України… Сіяти паніку, щоб збирати політичні плоди. Тримати людей в тривозі, на вулиці в мінус, щоб отримати плюси». Додавши, що сподівається на результативність Нормандського формату для домовленостей «про найважливішу дату – настання всеосяжного миру на Сході».

Він також нагадав про переговори з 80 представниками різних країн та організацій минулого тижня. Заплановану зустріч з прем’єрами Великобританії та Польщі у рамках нової форми «політичної співпраці». Закінчивши блок зовнішньої політики словами «Цінуємо підтримку всіх. Розраховуємо тільки на себе».

Фото: Офіс президента

У фіналі президент пообіцяв збільшення заробітних плат військовим і підписав указ про «зміцнення обороноздатності держави, підвищення привабливості військової служби у Збройних Силах України та поступовий перехід до засад професійної армії», який окрім збільшення грошового забезпечення військових передбачає також зростання чисельності ЗСУ на 100 тисяч упродовж трьох років та скасування призову з 2023 року.

«Цей указ – не тому, що скоро війна. Цей указ для того, щоб скоро і надалі був мир», – заявив президент Зеленський.

Обіцянки працювати у разі агресії

Очікувано опозиція розкритикувала виступ президента. Зокрема, член Комітету з питань оборони та розвідки Сергій Рахманін зазначив, що лише Верховна Рада через ухвалення законів може збільшити утримання військових та чисельність ЗСУ.

Втім, перший заступник голови парламенту Олександр Корнієнко пообіцяв, що профільні комітети разом з урядом оперативно пропрацюють ці питання для винесення необхідних законопроєктів вже після 15 лютого, коли нардепи планують повернутися до пленарних засідань. Наразі ж, за його словами, ситуація у ВР вкрай складна, бо лише в «Слузі» понад 30 хворих на ковід (спікер Руслан Стефанчук у понеділок, 31 січня, заявив про більш як 100 «позитивних» на ковід серед народних обранців та співробітників Апарату парламенту).

Але це не завадить парламентарям (у разі воєнного загострення) терміново зібратися на засідання та проголосувати за необхідні рішення.

«Є відповідні протоколи такої роботи. Але вони під грифом (таємно, – LB.ua)», — казав Корнієнко.

Цього ж дня парламентарі двічі провалили ключове голосування за затвердження порядку денного сесії. Не знайшлося голосів й за включення пропозиції опозиційної «Європейської солідарності» про перерозподіл бюджетних коштів на користь армії. Так само навіть не стали включати до порядку денного питання по ФОПах. Хоча ще минулого тижня, після спроби підприємців штурмувати Раду, всі фракції погодилися саме у цей вівторок проголосувати за зниження штрафів для підприємців з 1 січня у разі невиконання нових вимог зі встановленням РРО.

Фото: Lb.ua

Олександр Корнієнко списав все на фізичну нестачу голосів через відсутність багатьох парламентарів. «Але ми знайдемо альтернативне рішення (щодо ФОПів, – LB.ua)», – пообіцяв він. Колишній голова фракції «Голос» Ярослав Железняк звернув увагу, що не лише ковід є причиною. Бо минулого тижня та в перший день нової сесії раніше лояльні до влади групи «За майбутнє» та «Довіра» чомусь не допомагали «Слузі» голосами, як це було зазвичай.

«Що це означає? Це остаточна смерть більшості. Вже й без груп», – констатував він.

У підсумку, депутати спромоглися проголосувати лише кілька «освітніх» законопроєктів. А от голосів на те, щоб вийти з угоди щодо співпраці в рамках СНД, знову не вистачило. Тому вже о 15.00 годині нардепи знову розійшлися і майже два тижні працюватимуть лише у комітетах.