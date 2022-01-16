Співголова фракції "ЄС" Ірина Геращенко заявила, що поблизу Краматорська поліція зупинила автобус з прихильниками Європейської Солідарності. За іі інформацією, правоохоронці проводять обшук особистих речей пасажирів.

Про це вона написала у Facebook.

"Поблизу Краматорська поліція зупинила автобус з прихильниками Європейської Солідарності. Обшуковують особисті речі",- написала Геращенко.

"Шановна поліціє! Якщо ви шукаєте наркотики чи зброю - це до влади, не до опозиції. А якщо шукаєте Порох, то він в нас є", - додала вона.

Співголова фракції "ЄС" зазначила, що представники політсили фіксують всі факти порушень прав громадян на мирне зібрання. Вона також закликала поліцію діяти виключно в межах закону і повноважень.

Депутат Краматорської міської ради Валерій Власенко оприлюднив відео перевірки на блок-посту і зазначив, що силовики безпідставно затримують автобус.

"Команду "Європейської Солідарності" міста Краматорська зупинили на блок посту. Вимагають для догляду особисті речі. Чомусь вважають, що ми якісь злочинці", – заявив депутат міської ради.

Власенко зауважив, що через цю затримку активісти з Краматорська можуть не встигнути в аеропорт до прибуття Порошенка. Він також повідомив, що правоохоронці отримали вказівку від керівництва перевіряти всіх.

"Ми вже годину стоїмо на блок-посту. В нас шукають "заборонену символіку" – кажуть, ніби георгіївські стрічки. Я так розумію, театр абсурду продовжується не тільки в Києві, а по всій Україні", – сказав депутат міської ради.

Нагадаємо, до Києва завтра зранку прилітає п’ятий президент України, лідер опозиційної партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко. Його прихильники збирають два мітинги на підтримку політика – в аеропорту "Київ" і у львівському.

Об 11 годині Порошенко має бути в Печерському райсуді столиці, де йому обиратимуть запобіжний захід.

Прокуратура вимагає для п'ятого президента утримання під вартою. Утримання під вартою з альтернативою застави в 1 млрд грн просили для іншого підозрюваного в цій справі, нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука, але йому призначили цілодобовий домашній арешт.

Петра Порошенка обвинувачують за двома статтями КК України – 111 (державна зрада) і 268-3 (створення терористичної групи чи організації та сприяння їм). Стаття 111 передбачає позбавлення волі від 12 до 15 років з конфіскацією або без. Стаття 258-3 – передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

За версією слідства, Порошенко в 2014 році вступив у змову з Віктором Медведчуком і низкою інших осіб, зокрема посадовців РФ з метою реалізації схем з постачання вугілля з ОРДЛО. Гроші за вугілля нібито передавали готівкою очільникам окупаційних адміністрацій.

У СБУ додали, що в основу підозри Порошенку лягли покази свідків, висновки судових експертиз, аудіофайли, документи, на яких зафіксована інформація періоду 2014-2015 років та інші докази.

Порошенко вважає цю справу політичною. Він переконаний, що не опиниться за ґратами.