Уряд виділив 175 млн грн на посилення українсько-білоруського кордону

Кабінет міністрів виділив 175 млн грн на посилення державного кордону з Білоруссю.

Таке рішення ухвалили на засіданні уряду 24 листопада.

"На посилення охоронних заходів українського кордону виділяємо 175 млн грн", - повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Не можна виключати, що міграційний стабілізаційний проєкт може бути розширений на українсько-білоруський кордон. Маємо бути готові до будь-якого сценарію", - додав голова уряду.

Він також наголосив, що використання мігрантів як механізму гібридної агресії є "верхом зухвалості та антигуманності".

Як повідомляли, Україна з 23 листопада почала спеціальну прикордонну операцію "Полісся" для недопущення міграційної кризи на межі з Білоруссю. До охорони кордону залучили поліцію і Національну гвардію.

Головне завдання операції – не дозволити нелегальним мігрантам перейти державний кордон в Україну. Для цього буде збільшено прикордонні наряди, а для охорони кордону будуть використовувати авіацію, безпілотні літальні апарати і технічні засоби спостереження.

Нагадаємо, що Україна побоюється напливу мігрантів з Іраку та країн Близького Сходу, які прилетіли до Білорусі в надії потрапити у Євросоюз. Зараз вони в основному знаходяться біля кордону з Польщею.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський раніше закликав Верховну Раду виділити кошти на побудову інтелектуального кордону з Білоруссю та Росією. Для повного облаштування необхідно 17 млрд гривень.