З Кабула вирушив ще один евакуаційний літак, на борту – близько 100 українців

З Кабула 23 серпня вирушив ще один евукуаційний літак України. На його борту перебуває понад 100 співгромадян, повідоми міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час саміту Кримської платформи.

"Поки ми обговорюємо питання Криму, ще один український літак вирушив з Кабула. На його борту – близько 100 українських громадян. І ми разом з тими афганцями, які стикаються із загрозою", – зазначив він.

Інші деталі поки невідомі.

Нагадаємо, після того, як "Талібан" зайшов у Кабул, держави почали евакуювати своїх громадян додому. Україна також змогла вивезти літаком понад 70 громадян нашої та інших країн, зокрема й Білорусі. Це був рейс приватної компанії, держава за це не платила. Вивезти всіх одночасно було неможливо, оскільки деякі громадяни не встигли вчасно дістатися аеропорту, а літаку потрібно було злітати, щоб не застрягнути.

Бажання покинути Афганістан виявили ще більше 150 українців, однак це було складно зробити через відсутність безпечного коридору. Серед тих, хто хотів повернутися, були 12 військових. Російська пропаганда поширювала інформацію про те, що Україна їх "покинула". 18 серпня Кулеба спростував інформацію про "кинутих напризволяще українських військових в Афганістані".

18 серпня Україна відправила другий літак, 22 серпня він прибув з Кабула. На ньому були і українці, і іноземці. Літак з 83 пасажирами приземлився в аеропорту "Бориспіль", серед них – 31 українець. Глава Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що на евакуацію чекають ще більше 100 українців.