Українські політики за півроку витратили на рекламу в Facebook $1,2 млн

Це на третину більше, ніж за аналогічний період у 2020 році.

За першу половину 2021 року українські політики витратили на рекламу у соціальній мережі Facebook $1,2 млн. Це на третину більше, ніж за аналогічний період у 2020 році (тоді було $850 тис.).

Про це повідомляє рух "Чесно".

Середньомісячні витрати на поширення реклами зросли зі $141 тис. у першому півріччі 2020 року до $205 тис. за той же період 2021 року.

У травні та червні розрив між витратами 2020 і 2021 років зменшився, що може бути пов'язано з тим, що якраз у цей період минулого року окремі політики розпочали свої рекламні кампанії, націлені на місцеві вибори.

У липні - серпні 2020 року середньомісячні витрати по мірі активізації все більшої кількості політиків та партій суттєво зросли і досягли свого піку у жовтні ($3,7 млн). Втім, у міжвиборчий період витрати за перші шість місяців 2021 року на 29% перевищують витрати 2020 року за аналогічний період.

"Таку тенденцію можна пояснити виборами до парламенту по 87-му та 50-му округах, які відбулися у березні цього року. Втім, суттєві витрати на соцмережі, пов'язані з цими виборами, були лише у Олександра Шевченка ($40 тис.) і ними точно не можна пояснити загальну тенденцію. Тим більше у минулому році, також у березні, відбулися довибори до парламенту по округу в Харкові", - зазначили в "Чесно".

За даними дослідження, найбільше коштів витрачають індивідуальні сторінки політиків. Залежно від місяця на сторінки політиків припадає частка від 26% до 36% у загальній структурі витрат на політичну рекламу у Facebook (в середньому 31%).

Найбільші витрати припали на сторінки екскандидата у народні депутати від партії "За Майбутнє" Олександра Шевченка, партії "Слуга Народу" та колишнього прем'єр-міністра Арсенія Яценюка.

Фото: Рух "Чесно"

Нагадаємо, у березні Facebook скасував свою заборону на політичну рекламу, оголошену для США в листопаді 2020 року.