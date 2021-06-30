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Венедіктова забрала "департамент війни" у свого заступника Мамедова

Новим куратором департаменту став Максим Якубовський.

Венедіктова забрала "департамент війни" у свого заступника Мамедова
Фото: Макс Требухов

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова перерозподілила обов'язки між керівництвом Офісу генерального прокурора.

Про це повідомляється в наказі №210 від 29 червня.

Цим наказом Венедіктова передала Департамент нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, який раніше знаходився у підпорядкуванні Гюндуза Мамедова, іншому заступнику - Максиму Якубовскьому.

За Мамедовим залишається тільки Департамент захисту інтересів дітей та протидії насильству. Він також відповідає за стан організації роботи з питань взаємодії з Тренінговим центром прокурорів.

Нагадаємо, Департамент нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, також відомий як "департамент війни", було створено попереднім генеральним прокурором Русланом Рябошапкою у жовтні 2019 року. Тоді ж заступником генерального прокурора став Гюндуз Мамедов.

Діяльність департаменту зосереджується на нагляді за розслідуваннями злочинів, скоєних на тимчасово окупованій території Криму, Севастополя, Донбасу і в умовах збройного конфлікту.

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