У Великобританії зафіксовано рекордну кількість нових хворих на COVID-19
У Великобританії зафіксовано рекордну кількість нових хворих на COVID-19
Через рясні зливи затопило Ялту, мешканців просять не виходити з дому
Через рясні зливи затопило Ялту, мешканців просять не виходити з дому
Фукс прокоментував запровадження РНБО санкцій проти нього
Фукс прокоментував запровадження РНБО санкцій проти нього
РНБО ввела санкції проти бізнесменів Павла Фукса і Дмитра Фірташа
РНБО ввела санкції проти бізнесменів Павла Фукса і Дмитра Фірташа
"Схеми" дізналися про таємний візит Новинського до Офісу президента
"Схеми" дізналися про таємний візит Новинського до Офісу президента
Що пропонує урядовий законопроєкт №5600 і чому це погано для економіки
Що пропонує урядовий законопроєкт №5600 і чому це погано для економіки
У Ботсвані знайшли один з найбільших в історії алмазів
У Ботсвані знайшли один з найбільших в історії алмазів
США заморозили військову допомогу для України на $100 млн, - Politico
США заморозили військову допомогу для України на $100 млн, - Politico
Жінки масово судяться з Pornhub через опубліковані з ними відео
Жінки масово судяться з Pornhub через опубліковані з ними відео
ГоловнаПолітика

Мінфін оцінив святкування 30-ї річниці незалежності у 5,4 млрд гривень

Зеленський обіцяв, що українці запам'ятають свято назавжди.

Мінфін оцінив святкування 30-ї річниці незалежності у 5,4 млрд гривень
Фото: Макс Требухов

Заходи з підготовки та відзначення 30-ї річниці незалежності України, затверджені розпорядженням Кабінету міністрів №583 від 31 травня, обійдуться у 5,4 млрд гривень.

Про це свідчить висновок Міністерства фінансів.

"Відповідно до фінансово-економічних розрахунків до проєкту акта його реалізація потребуватиме коштів з державного та місцевих бюджетів в обсязі 2 423,2 млн грн, у тому числі додаткова потреба становитиме 840,5 млн гривень", - сказано в ньому.

Затверджений Кабінетом міністрів план передбачає цілий ряд заходів, серед яких, наприклад, концерт та військовий парад з артилерійським салютом в центрі Києва; виставка військової техніки; проведення саміту Кримської платформи і саміту перших леді та джентльменів; урочисті заходи в регіонах тощо.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський обіцяв, що святкування 30-ї річниці незалежності України триватиме три дні і стане незабутнім.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також