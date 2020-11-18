"Слуга народу" розробила веб-додаток для своїх депутатів місцевих рад

Партія "Слуга народу" запустить веб-застосунок для своїх депутатів місцевих рад.

Про це розповів перший заступник фракції Олександр Корнієнко, передає "Інтерфакс-Україна".

"У нас точно будуть механізми прямої взаємодії депутатів між собою і з партійним керівництвом. Адже ми "диджиталізовані", тому в нас є в активі спеціальний веб-додаток, його вже розроблено для фракції у Верховній Раді. Незабаром він упроваджуватиметься. Такий додаток буде адаптовано і для депутатів місцевих рад. Я думаю, що десь у лютому-березні наступного року почнемо його тестувати і запускати", - сказав Корнієнко.

Він додав, що вже зараз "Слуга народу" створює звичайні чати, в які намагається додати усіх своїх 6 тисяч депутатів місцевих рад, щоб "вони безпосередньо отримували інформацію, щоб "розуміли, якою є їхня партія, про що вона говорить".

"Звісно, не всіх депутатів вдається охопити, але залучити якомога більше членів фракцій намагаємося", - зазначив Корнієнко.

Нагадаємо, наредпи від "Слуги народу" обговорюють рішення партії у груповому чаті. Раніше також повідомлялося, що для допомоги в роботі депутатам Ради 9-го скликання створили спеціального електронного помічника - чат-бота.