Гончарук: правительство разрабатывает индексацию пенсий

Решение должно быть принято в течение года.

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что решение об индексации пенсий еще не принято, но находится на стадии разработки. Об этом он сообщил на брифинге в понедельник.

Гончарук также отметил, что согласно закону, правительство в течение года должно принять об этом решение.

"В течение года принимаем решение с какого момента и с какой даты должна быть индексация. Это решение еще в состоянии разработки", - сказал он.

В 2019 году первый автоматический перерасчет пенсий состоялся 1 марта.

Напомним, в декабре президент Владимир Зеленский анонсировал, что власти собираются в 2020 году существенно повысить пенсии для людей старше 80 лет. Размер выплат должен увеличиться на 400-1100 гривен.