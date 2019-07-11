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ГБР вызвало Порошенко на допрос, - СМИ

По какому именно производству вызвали экс-президента, не уточняется.

ГБР вызвало Порошенко на допрос, - СМИ
Фото: Макс Левин

Государственное бюро расследований вызвало на допрос пятого президента Петра Порошенко. Эту информацию theБабелю подтвердила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

По ее словам, Порошенко ждут 17 июля.

Более детальных данных в ГБР не приводят. Также там не уточнили, по какому именно делу вызывают Порошенко.

Напомним, ГБР зарегистрировало семь производств по заявлениям экс-советника Виктора Януковича Андрея Портнова. Большинство из них касается Порошенко. Портнов считает, что Порошенко причастен к государственной измене, попытке захвата государственной власти, превышению власти и служебных полномочий во время революции достоинства в 2014 и последующих внеочередных выборах президента.

Андрей Портнов, занимавший должность советника экс-президента Виктора Януковича, в феврале 2014 года бежал в Россию и скрывался там, а также в Австрии, до 2019 года. 19 мая он вернулся в Украину.

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