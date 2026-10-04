РФ знову атакувала Київ: уламки впали у Дніпровському районі

Російські війська знову атакують безпілотниками місто Київ. Уранці 4 жовтня уламки ворожих БпЛА впали у двох локаціях Дніпровського району.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
"У Дніпровському районі уламки БпЛА впали на дах приватного житлового будинку. Без загоряння.
Також в цьому районі уламки впали на відкритій територій біля дороги. Теж без загоряння", – ідеться у повідомленні.
- Вчора вранці РФ атакувала Північний міст у Києві, внаслідок чого були пошкоджені дорожнє полотно та контактна тролейбусна мережа. За даними мера Віталія Кличка, постраждали двоє людей.
- Надвечір у Голосіївському районі Києва внаслідок падіння уламків сталася пожежа у приватному житловому будинку.