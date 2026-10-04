РФ знову атакувала Київ: уламки впали у Дніпровському районі

Уламки ворожих дронів упали у нах приватного будинку та на відкритій території.

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Російські війська знову атакують безпілотниками місто Київ. Уранці 4 жовтня уламки ворожих БпЛА впали у двох локаціях Дніпровського району.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"У Дніпровському районі уламки БпЛА впали на дах приватного житлового будинку. Без загоряння.

Також в цьому районі уламки впали на відкритій територій біля дороги. Теж без загоряння", – ідеться у повідомленні.

Вчора вранці РФ атакувала Північний міст у Києві, внаслідок чого були пошкоджені дорожнє полотно та контактна тролейбусна мережа. За даними мера Віталія Кличка, постраждали двоє людей.