РФ знову атакувала Київ: є влучання по Північному мосту, пошкоджена тепломагістраль (оновлено)

Російські війська знову атакують безпілотниками місто Київ. Уламки ворожих БпЛА впали у двох районах міста, також є влучання у Північний міст.
Станом на 12:16, за інформацією Кличка, у Дарницькому районі уламки БпЛА впали на припаркований автомобіль. На іншій локації уламки впали на території навчального закладу.
Інформація про пошкодження та постраждалих уточнюється.
Об 11:02 стало відомо пошкодження тепломагістралі у Деснянському районі через атаку РФ. Тимчасово не буде гарячої води. Ремонтні бригади працюватимуть над відновленням гарячого водопостачання.
Станом на 10:34 відомо про чергову атаку по Північному мосту. Є влучання в дорожнє полотно.
Екстрені служби прямують на місце, - Кличко.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
"У Дніпровському районі уламки БпЛА впали на дах приватного житлового будинку. Без загоряння.
Також в цьому районі уламки впали на відкритій територій біля дороги. Теж без загоряння", – ідеться у повідомленні.
- Вчора вранці РФ атакувала Північний міст у Києві, внаслідок чого були пошкоджені дорожнє полотно та контактна тролейбусна мережа. За даними мера Віталія Кличка, постраждали двоє людей.
- Надвечір у Голосіївському районі Києва внаслідок падіння уламків сталася пожежа у приватному житловому будинку.