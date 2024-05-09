Великобританія відмовляється підписувати з ВООЗ угоду щодо пандемії

Великобританія не могла прийняти ці пропозиції в їх нинішньому вигляді, і вони не були погоджені.

Великобританія відмовляється підписувати зі Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) угоду щодо пандемії. В документі вказано, що у разі нової глобальної пандемії Лондон має віддати 20% своїх вакцин на користь третіх країн.

Про це повідомляє The Telegraph.

Великобританія категорично проти таких зобов’язань, пов’язаних із вакцинами, і не буде підписувати угоду, яка таким чином підриває суверенітет країни.

Зараз представники 194 держав-членів ВООЗ ведуть переговори щодо підписання таких угод.

Ініціатива щодо підписання таких угод виникла на піку пандемії Covid-19. Угода про пандемію має допомогти країнам боротися з наступною глобальною надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров’я.

Згідно з документом, всі держави-члени ВООЗ зобов’язані відмовитися від 20% вакцин на користь інших країн. Також вони зобов’язуються не накопичувати препарати на складах.

У документі вказується, що агентство ООН отримає "доступ у режимі реального часу" до 10% цих продуктів безкоштовно та 10% "за доступними цінами".

“Великобританія не могла прийняти ці пропозиції в їх нинішньому вигляді - і вони не були погоджені”, - повідомило джерело, знайоме з ходом переговорів.

Видання також зазначає, що спільне використання предметів охорони здоров’я розглядається як червона лінія багатьма країнами.

В той час як бідніші країни бачать угоди як важливий договір для забезпечення справедливого ставлення до всіх націй, багатші країни стурбовані відмовою від автономії.