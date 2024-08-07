Атомна генерація наразі забезпечує до 60 % споживання електроенергії, - Галущенко

Міністр енергетики Герман Галущенко розповів, що зараз атомна генерація забезпечує до 60 % споживання електроенергії, повідомила пресслужба Міненерго.
“Всі розуміють, що атомна енергетика потрібна. Всі розуміють, що завдяки атомній енергетиці сьогодні десятий день вся країна живе без обмежень електропостачання”, — сказав Галущенко.
Він також висловив сподівання, що найближчим часом Верховна рада розгляне урядовий законопроєкт про добудову двох енергоблоків Хмельницької АЕС. Очікується, що вони дадуть в енергосистему додатково 2,2 ГВт потужності.
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Для добудовування Хмельницької атомної електростанції планується залучити як кошти “Енергоатому”, так і кредитні.
- Комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг на засіданні 17 червня схвалив урядовий проєкт закону про завершення будівництва енергоблоків № 3 та № 4 на Хмельницькій АЕС.
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У квітні цього року Хмельницька АЕС вивела на максимальну потужність відремонтований енергоблок.
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Тоді ж на Хмельницькій АЕС розпочали підготовку до зведення двох енергоблоків за американською технологією Westinghouse АР1000.
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У березні "Енергоатом" повідомляв про те, що Україна сподівається підписати в червні угоду про купівлю двох ядерних реакторів у Болгарії, намагаючись компенсувати "втрату" тимчасово окупованої Росією Запорізької АЕС з шістьма реакторами. Нові реактори будуть побудовані на Хмельницькій АЕС.