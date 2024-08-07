Атомна генерація наразі забезпечує до 60 % споживання електроенергії, - Галущенко

Міністр енергетики чекає на схвалення законопроєкту про добудову двох енергоблоків Хмельницької АЕС.

Міністр енергетики Герман Галущенко розповів, що зараз атомна генерація забезпечує до 60 % споживання електроенергії, повідомила пресслужба Міненерго.

“Всі розуміють, що атомна енергетика потрібна. Всі розуміють, що завдяки атомній енергетиці сьогодні десятий день вся країна живе без обмежень електропостачання”, — сказав Галущенко.

Він також висловив сподівання, що найближчим часом Верховна рада розгляне урядовий законопроєкт про добудову двох енергоблоків Хмельницької АЕС. Очікується, що вони дадуть в енергосистему додатково 2,2 ГВт потужності.