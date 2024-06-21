Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
За крок до катастрофи? Якою є і якою має бути вища освіта в Україні
За крок до катастрофи? Якою є і якою має бути вища освіта в Україні
Хабарники проти розвідки: хто розколює армію та спецслужби?
Хабарники проти розвідки: хто розколює армію та спецслужби?
​Пакт Путіна — Кім Чен Ина і його наслідки
​Пакт Путіна — Кім Чен Ина і його наслідки
Окупанти атакували Київ "шахедами" і здійснили запуск ракет (доповнено)
Окупанти атакували Київ "шахедами" і здійснили запуск ракет (доповнено)
Танки-черепахи і повернення до тактики Першої світової
Танки-черепахи і повернення до тактики Першої світової
Урятуватися з Маріуполя. «Нам казали, що все під контролем. Це була брехня»
Урятуватися з Маріуполя. «Нам казали, що все під контролем. Це була брехня»
На Аскольдовій могилі жінка пошкодила поховання трьох загиблих військових. Її затримали (доповнено)
На Аскольдовій могилі жінка пошкодила поховання трьох загиблих військових. Її затримали (доповнено)
Напруга зростає: США вважають, що Україна недостатньо бореться з корупцією, – WP
Напруга зростає: США вважають, що Україна недостатньо бореться з корупцією, – WP
ГоловнаЕкономікаФінанси

Україна отримає перший транш від активів Росії до кінця літа, — єврокомісар

Використання доходів від активів РФ буде зосереджене на військовій підтримці України.

Україна отримає перший транш від активів Росії до кінця літа, — єврокомісар
Фото: EPA/UPG

Україна може отримати перший транш з доходів від заморожених активів РФ вже до кінця літа. У першу чергу доходи будуть спрямовані на військову підтримку України.

Про це повідомив європейський комісар із питань торгівлі Валдіс Домбровскіс.

Єврокомісар наголосив, що у травні було погоджено використання доходів від заморожених російських активів на користь України.

"За нашими оцінками, цього року завдяки нашим заходам буде доступно до €3 млрд, і ми очікуємо здійснити перший платіж у розмірі €1,5 млрд до літніх канікул", – сказав він.

За словами єврокомісара, у першу чергу використання доходів від активів РФ буде зосереджене на військовій підтримці України.

"Ми працюємо на повну силу, щоб найближчим часом провести першу закупівлю", – наголосив Домбровскіс.

Використання активів РФ

  • Зокрема, країни G7 нададуть Києву позики, які будуть погашені за рахунок прибутків, отриманих від заблокованих фондів на суму близько 280 мільярдів доларів, більшість з яких заблоковані в Європі.
  • Україна просила союзників передати їй заморожені кошти Росії, але поки що була згода лише на передачу прибутків від цих коштів. При цьому йдеться про прибуток, накопичений після 15 лютого 2024, коли в країнах ЄС досягли згоди стосовно використання цих коштів на потреби України. 5 млрд євро, накопичені до цієї згоди, не передадуть.
  • ЄС на початку 2024 року згодився передати України прибуток від цих заморожених активів, але не самі активи. А ідея G7, до складу якої входять і країни поза межами блоку, полягає в наданні Україні більшої та швидшої підтримки для фінансування оборонних потреб.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies