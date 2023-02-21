ChampionCasino - реальна можливість отримати виграш

Якщо ви шанувальник ігрових автоматів, то напевно вже чули новину, що пройшла офіційна легалізація грального бізнесу в Україні. Завдяки цьому дозволяється грати в автомати на законних підставах. Одним із популярних ресурсів на даний момент виступає ChampionCasino, власником якого є ТОВ Лимон. Це казино вже давно знають шанувальники онлайн слотів. І тепер кожен із вас може грати онлайн у себе вдома й мати реальну можливість отримати виграш.
Офіційна ліцензія https://championcasino.ua/ – це дозвільний документ, який забезпечує повноцінну роботу віртуального ігрового ресурсу. Вона є гарантом безпеки, фінансової стабільності, дозволяє легально вести та розвивати гральні проєкти.
Тепер Чемпіон ліцензований і володіє всіма правами, котрі надає Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ), тому працює без порушення закону.
Навіщо потрібна ліцензія
Ігрова діяльність будь-якого азартного закладу контролюється міжнародними гральними комісіями за допомогою ліцензій. Вона виступає підтвердженням, що гральний заклад відповідає вимогам міжнародних норм.
Крім цього, будь-яка гра на гроші, пов'язана із високими доходами гральних клубів та високими ризиками для користувачів. Ігрова діяльність в інтернеті не виняток. Але в онлайн сфері багато хто хоче скористатися довірою звичайних людей. Але ліцензовані інтернет казино в цьому відношенні, вважаються найбезпечнішими, якщо порівнювати їх із ресурсами, які не мають дозвільних документів. Згідно з українським законодавством, онлайн казино може працювати максимально до 10% утримання грошових коштів від суми всіх надходжень.
Плюси ліцензованих клубів
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Легальна діяльність контролюється законодавством й захищаються права користувачів.
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Гарантований захист персональних, інших даних користувачів, транзакцій, від несанкціонованих дій зловмисників сучасними алгоритмами шифрування.
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Зручні способи виведення виграшів на електронний гаманець, банківські картки (кредитні, дебетові).
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Привабливі бонусні програми та акції, роздачі подарунків.
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Служба технічної підтримки (працює цілодобово, оперативно вирішує всі проблеми).
Пропозиції гравцям від ChampionCasino
ChampionCasino - саме чесне казино не тільки на словах. Його офіційним сайтом є ресурс в доменній зоні .ua, всі інші не є легальними. Щоб поповнити акаунт не потрібні ніякі коди, адже гра на кодах це великий ризик залишитись без коштів (найчастіше коди є в конкуруючих ресурсах з копією софту).
Наш сайт надає азартні розваги розроблені ChampionStudio. Це міжнародна студія, офіційним партнером якої є саме наше онлайн казино, що отримало ліцензію на легальне проведення ігрової діяльності в Україні. Відмінною рисою ігрового контенту є приваблива графіка, якісний звуковий супровід, цікаві сюжетні лінії, різноманітна тематика:
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Контент складається не тільки з класичних, улюблених багатьма слотів, а й новинок. Також слід зазначити – Чемпіон забезпечує клієнтам прозорі виплати, великий вибір ігор з джекпотами, високим RTP (відсотком повернення гравцям). Також ресурс пропонує стріми – прямі трансляції ігор в режимі реального часу.
Робота сайту здійснюється на ефективному протоколі SSL. Передані паролі та інша особиста інформація, транзакції, шифруються спеціальними алгоритмами. Завдяки цьому захисту, ніхто не зможе заволодіти вашою інформацією. З огляду на ці фактори, платформа максимально безпечна для гравців.