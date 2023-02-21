ChampionCasino - реальна можливість отримати виграш

Якщо ви шанувальник ігрових автоматів, то напевно вже чули новину, що пройшла офіційна легалізація грального бізнесу в Україні. Завдяки цьому дозволяється грати в автомати на законних підставах. Одним із популярних ресурсів на даний момент виступає ChampionCasino, власником якого є ТОВ Лимон. Це казино вже давно знають шанувальники онлайн слотів. І тепер кожен із вас може грати онлайн у себе вдома й мати реальну можливість отримати виграш.

Офіційна ліцензія https://championcasino.ua/ – це дозвільний документ, який забезпечує повноцінну роботу віртуального ігрового ресурсу. Вона є гарантом безпеки, фінансової стабільності, дозволяє легально вести та розвивати гральні проєкти.

Тепер Чемпіон ліцензований і володіє всіма правами, котрі надає Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ), тому працює без порушення закону.

Навіщо потрібна ліцензія

Ігрова діяльність будь-якого азартного закладу контролюється міжнародними гральними комісіями за допомогою ліцензій. Вона виступає підтвердженням, що гральний заклад відповідає вимогам міжнародних норм.

Крім цього, будь-яка гра на гроші, пов'язана із високими доходами гральних клубів та високими ризиками для користувачів. Ігрова діяльність в інтернеті не виняток. Але в онлайн сфері багато хто хоче скористатися довірою звичайних людей. Але ліцензовані інтернет казино в цьому відношенні, вважаються найбезпечнішими, якщо порівнювати їх із ресурсами, які не мають дозвільних документів. Згідно з українським законодавством, онлайн казино може працювати максимально до 10% утримання грошових коштів від суми всіх надходжень.

Плюси ліцензованих клубів

Легальна діяльність контролюється законодавством й захищаються права користувачів. Гарантований захист персональних, інших даних користувачів, транзакцій, від несанкціонованих дій зловмисників сучасними алгоритмами шифрування. Зручні способи виведення виграшів на електронний гаманець, банківські картки (кредитні, дебетові). Привабливі бонусні програми та акції, роздачі подарунків. Служба технічної підтримки (працює цілодобово, оперативно вирішує всі проблеми).

Пропозиції гравцям від ChampionCasino

ChampionCasino - саме чесне казино не тільки на словах. Його офіційним сайтом є ресурс в доменній зоні .ua, всі інші не є легальними. Щоб поповнити акаунт не потрібні ніякі коди, адже гра на кодах це великий ризик залишитись без коштів (найчастіше коди є в конкуруючих ресурсах з копією софту).

Наш сайт надає азартні розваги розроблені ChampionStudio. Це міжнародна студія, офіційним партнером якої є саме наше онлайн казино, що отримало ліцензію на легальне проведення ігрової діяльності в Україні. Відмінною рисою ігрового контенту є приваблива графіка, якісний звуковий супровід, цікаві сюжетні лінії, різноманітна тематика:

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Контент складається не тільки з класичних, улюблених багатьма слотів, а й новинок. Також слід зазначити – Чемпіон забезпечує клієнтам прозорі виплати, великий вибір ігор з джекпотами, високим RTP (відсотком повернення гравцям). Також ресурс пропонує стріми – прямі трансляції ігор в режимі реального часу.

Робота сайту здійснюється на ефективному протоколі SSL. Передані паролі та інша особиста інформація, транзакції, шифруються спеціальними алгоритмами. Завдяки цьому захисту, ніхто не зможе заволодіти вашою інформацією. З огляду на ці фактори, платформа максимально безпечна для гравців.