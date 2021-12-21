Як має виглядає автоматизований торговельний автомат в 2022 році

Сьогодні торгові автомати мають бути технологічно просунутими, орієнтованими на користувачів і розумнішими, ніж будь-коли раніше.

Вирішення задачі створення сучасного вендінгового комплексу складається з побудови адаптивного інтерфейсу, розробки інтеграційного інструментарію, створення системи керування та моніторингу мережі автоматів. Саме такі вимоги ставить перед собою відділ розробок компанії AVANGARD та успішно втілює їх в життя.

Оператори торговельних автоматів AVANGARD отримують такі переваги:

1) Можливість отримувати інформацію про продажі товарів в режимі реального часу, будувати структурну аналітику продаж.

2) Контроль термінів зберігання та продажу товарів з можливістю засовувати знижки на товари, термін придатності яких спливає.

3) Мультимедійна реклама – автомат може транслювати рекламний контент та інформацію.

4) Торговельний автомат з підтримкою соціальних медіа – це сучасний метод диференціації продукції та залучення клієнтів до просування товарів чи торговельних марок за допомогою соціальних мереж.

5) Інтеграція декількох різнотипних автоматів в один торговельний майданчик з можливістю здійснення покупки через інтернет-магазин.

6) Можливість фіскалізації продаж, включаючи застосування програмних РРО.

7) Резервування товарів для реалізації за спеціальним алгоритмом.

8) Відкритий API для інтеграції торговельного автомата з системами обліку й звітності, логістичними додатками та інтернет магазинами та іншими ІТ системами.

Сучасний світ швидко змінюється, технології з’являються чи не щомісяця, суспільство активно опановує нові більш зручні та безпечні способи здійснення купівлі. Враховуючі такі тренди ми фокусуємось на сучасніших опціях здійснення покупок:

1) Звичайна покупка, коли клієнт перебуваючи біля торговельного автомата обирає товари, додає їх в кошик, здійснює оплату готівкою чи безготівковим способом і отримує товар.

2) Відкладена покупка, коли клієнт виконуючи звичайну покупку вибирає можливість оплатити та отримати обраний товар через певний час. Система інформує клієнта щодо коду резервації.

3) Безконтактне замовлення, коли користувач за допомогою смартфону зчитує QR-код автомата та переходить на сторінку замовлення – це найбільш перспективний та зручний метод взаємодії з торговельним автоматом.

4) Он-лайн замовлення, це відкладена покупка, яка здійснюється через інтернет-магазин інтегрований з мережею торговельних автоматів.

Слід додати, що всі перелічені способи взаємодії, побудовані за принципом інтернет-магазину, де клієнт спочатку вибирає товари, додає до кошика, а потім вже вирішує купляти чи ні, на відміну від звичної, для класичного вендінгу, кредитної схеми покупки товару.

Всі перелічені інноваційні рішення є запорукою створення таких торговельних автоматів, до яких залюбки будуть ходити клієнти, а оператори отримають сучасний інструментарій для втілення найсміливіших бізнес ідей.

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