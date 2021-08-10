Держгеонадра позбавили ліцензії МГЗК за фінансування тероризму

Мова йде про право на спеціальний дозвіл на геологічне вивчення та розробку Селищанської ділянки Житомирської області.

Держгеонадра позбавили ліцензії на видобування титану ТОВ "Межиріченський гірничо-збагачувальний комбінат" (МГЗК), що входить у титановий бізнес Group DF Дмитра Фірташа. Про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на копію наказу служби.

Мова йде про право на спеціальний дозвіл на геологічне вивчення та розробку Селищанської ділянки Житомирської області.

"Згідно з копією наказу Держгеонадр, яким володіє агентство "Інтерфакс-Україна", відомство ухвалило таке рішення на підставі інформації від правоохоронних органів і суб'єктів фінансового моніторингу, що переможець аукціону здійснює фінансування тероризму в Україні", – зазначили в агентстві.

Наказ датується 4 серпня 2021 року, до нього додаються листи від Служби безпеки України, Нацполіції і Держслужби фінмоніторингу.

Нагадаємо, 18 червня Рада національної безпеки і оборони вирішила запровадити максимальний комплект санкцій проти російського бізнесмена Павла Фукса і українського бізнесмена Дмитра Фірташа.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, санкції проти Фірташа ввели за постачання сировини, яка йде на військові підприємства Росії.

Дмитро Фірташ був, серед іншого, прямим власником підприємства "Кримський титан", що розташоване в нині окупованому Криму і перереєстроване за російським законодавством.