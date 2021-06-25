ДФС двічі спрямовувала на адресу комітету ВР пропозиції щодо законного блокування сайтів торгівлі контрафактом, - Мельник

Голова ДФС Вадим Мельник заявив, що закриття веб-сайтів, через які здійснюється незаконна реалізація підакцизних товарів, не буде ефективним, поки правоохоронні органи не матимуть законодавчого врегулювання цих питань. Про це повідомляє пресслужба ДФС. Таким чином очільник відомства відреагував на публікацію у спецпроєкті "Ні контрабанді", у рамках якого проводилось інтерв'ю з головою Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетманцевим, пише «Економічна правда».

В інтерв'ю Гетманцев, зокрема, заявив, що через нелегальний ринок тютюну бюджет недоотримує десь 12 млрд грн.

"Тому для мене надходження до бюджету - єдиний об'єктивний показник. Інший - ми повинні забити в пошук відповідний підакцизний товар в інтернеті і не знайти його", - сказав нардеп.

"Було б бажання. Хоча я не кажу, що фіскали мають лише блокувати сайти. До речі, вони їх блокують - близько пів сотні сайтів заблоковані за рішеннями судів. Тобто механізми є, було б бажання", - вважає Гетманцев.

Водночас голова ДФС заявляє, що блокування сайтів, що незаконно торгують підакцизом, законодавчо не врегульовано.

"На сьогодні питання припинення діяльності веб-сайтів, через які здійснюється незаконна реалізація підакцизних товарів, а також притягнення до відповідальності їх утримувачів законодавчо не врегульовані.

Не визначений нормативно й механізм контролю за поштовими відправленнями підакцизних товарів", - сказав Мельник.

"Державна фіскальна служба за результатами практичних напрацювань у межах кримінальних проваджень щодо припинення роботи веб-сайтів, через які незаконно реалізується спирт, двічі спрямовувала на адресу голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева пропозиції щодо розгляду можливостей врегулювання зазначених проблемних питань на законодавчому рівні", - додав очільник ДФС.

"Разом з тим, системна робота підрозділів ДФС щодо припинення нелегального виготовлення та реалізації алкогольної продукції через роздрібні торговельні точки, мережу Інтернет та через операторів поштового зв’язку дає позитивний результат.

У поточному році працівниками ДФС з незаконного обігу вилучено 1908 тонн спирту на суму майже 350 млн грн та 498 тонн лікеро-горілчаних виробів на суму 104 млн грн. Ліквідовано 55 незаконних виробництв спирту та алкоголю. На підставі судових рішень заблоковано роботу 121 веб-сайту, що розповсюджували фальсифіковані спирт та лікеро-горілчані вироби", - додали в ДФС.