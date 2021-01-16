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Кабмін встановить граничну ціна на газ 6, 99 гривень на два місяці, до 31 березня (документ)

Раніше граничну ціну пропонувалося ввести "на термін карантину або до кінця опалювального сезону".

Кабмін встановить граничну ціна на газ 6, 99 гривень на два місяці, до 31 березня (документ)
Фото: humikus/Depositphotos

Кабінет міністрів України уточнив, що термін дії граничної ціни на газ обмежений 31 березня 2021 року.

Про це йдеться в останній версії проєкта постанови, яка є в розпорядженні LB.ua.

"Установити з 1 лютого 2021 на період дії карантину, але не довше ніж 31.03.2021 року, граничну ціну на природний газ за договорами постачання між побутовими споживачами та постачальниками, у тому числі постачальником "останньої надії", на рівні 6 гривень 99 копійок за кубометр (з урахуванням податку на додану вартість та з урахуванням плати за транспортування магістральними газопроводами до внутрішніх точок виходу з газотранспортної системи)", - йдеться у документі.

Раніше граничну ціну пропонувалося ввести на термін карантину або до кінця опалювального сезону.

Нагадаємо, раніше Міністерство енергетики запропонувало встановити граничну ціну на газ для населення та підприємств теплокомуненерго в розмірі 6,99 грн (з ПДВ) за кубометр строком з 1 лютого до кінця карантину або опалювального періоду.

Крім того, Кабінет міністрів запропонував ввести державне регулювання ціни на газ для всіх побутових споживачів до кінця карантину чи до завершення опалювального сезону. Повідомлялося, що орієнтовно це запрацює з лютого. Пропонована ціна склала 6,99, а деякі облгази зараз продавали за 10 і вище гривень за кубометр. 

З серпня 2020 ркоу ціни на газ для населення є ринковими, споживачі можуть самі обирати собі постачальника газу. Запуск ринку газу для населення в Україні був однією з вимог для отримання кредитного фінансування від Міжнародного валютного фонду. Доти в Україні діяли спеціальні зобов'язання (PSO), за якими НАК "Нафтогаз України" поставляв газ для населення за фіксованою ціною.

14 січня міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Міжнародний валютний фонд занепокоєний наміром українського уряду найближчим часом прийняти рішення про зниження цін на газ для побутових споживачів. Місія МВФ цього тижня саме розпочала роботу з Україною. Від неї залежить виділення другого траншу в межах програми stand-by.

Після масових протестів через здорожчання ціни на газ влада провела декілька нарад.

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