FinClub: Укрэксимбанк возглавит топ-менеджер Укргазбанка

Его жена - член набсовета Приватбанка и подруга Елены Кравец из "Квартала".

Новым председателем правления Укрэксимбанка станет Евгений Мецгер, который сейчас занимает должность заместителя руководителя в другом государственном банке - Укргазбанк.

Об этом пишет профильное издание FinClub со ссылкой на источники на банковском рынке.

На конкурсе, который объявили после задержания нынешнего руководителя Укрэксимбанка Александра Гриценко, за Мецгера проголосовали 5 членов конкурсной комиссии. Еще двое воздержались, а один голосовал против.

Евгений Мецгер - член правления Укргазбанка с 25 октября 2016 года. До этого почти полтора года возглавлял департамент малого и среднего бизнеса.

В 2006 - 2015 годах он работал в Укрэксимбанке.

Его жена Юлия Мецгер в июле 2016 года вошла в наблюдательный совет Приватбанка по квоте президента Владимира Зеленского. Она подруга Елены Кравец из студии "95-й Квартал".

Напомним, что нынешнего главу Укрэксимбанка Александра Гриценко 16 ноября задержали сотрудники СБУ по поручению Генпрокуратуры.

Он проходит подозреваемым в рамках уголовного производства по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255 (создание преступной организации), ч.5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.3 ст. 209 (легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем).

Дело касается вывода из-под ареста имущества медиа-холдинга, которое связано с окружением бывшего президента Виктора Януковича.