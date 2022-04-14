Уряд Чехії виділив більше 80 тис євро для музеїв України

Міністерство культури Чехії виділило більше 80 тис євро на допомогу українським музеям. Про це повідомив міністр культури Чехії Мартін Бакса в інтерв’ю "Радіо Україна" у Празі.

“Це понад два мільйони крон із наших ресурсів, побачимо, скільки постраждалих предметів (мистецтва, - Ред.) покриє ця сума, і відповідно розглянемо допомогу подальшу,” - сказав міністр.

Він також зауважив, що допомога базуватиметься на списку конкретних прохань, сформуьованих українською стороною - в основному це пакувальний матеріал для порятунку українських колекцій. Чеський Національний музей закупить погоджені урядом предмети, а потім організує транспортування в Україну - така схема вже використовувалась під час допомоги культурним інституціям Сирії.

Комунікація з українськими музейниками відбувається через посла України в Чехії Євгена Перебийніса.

Чехія також запропонувала українським музеям потужності чеських консерваційно-реставраційних майстерень та приміщення, де можна зберігати речі. Утім, за словами міністра, на цей час українські музеї не планують вивозити колекції за кордон.

Нагадаємо, згідно з даними, оприлюдненими Секретаріатом ЮНЕСКО, до 31 березня російські війська в Україні пошкодили або зруйновали 53 об'єкти культури.