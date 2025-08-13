Ковід, серце і новий штам Stratus: що потрібно знати

Що таке Stratus?
Штам Stratus швидко поширюється, збільшуючи свою частку серед циркулюючих варіантів COVID-19. Головні симптоми включають кашель, лихоманку, втому та зміни голосу, зокрема хрипоту або “шершавий” голос.
На щастя, наявні вакцини залишаються ефективними проти Stratus і допомагають уникнути тяжких наслідків захворювання.
COVID-19 і міокардит
Міокардит — це запалення серцевого мʼяза, серйозне ускладнення, яке може виникати внаслідок вірусних захворювань (грип, ковід і тд), навіть за середнього ступеню важкості. Дослідження показують, що ризик розвитку міокардиту після COVID-19 вищий, ніж після грипу — приблизно 0,73 випадка на 1000 осіб. Особливо схильні до ризику чоловіки молодше 30 років і люди з хронічними хворобами серця.
Чому небезпечний міокардит? Здорові клітини та тканини серцевого мʼязу, під впливом дії вірусу, заміщуються на фіброзну тканину. Таким чином серце ніби вкривається кірочкою: це негативно впливає на його насосну функцію. Якщо не лікувати міокардит або ж виявити його на стадії хронічного важкого перебігу - серце може бути настільки виснаженим, що знадобиться його трансплантація.
Симптоми міокардиту:
- біль у грудях
- задишка
- прискорене серцебиття
- слабкість
Якщо ви помічаєте ці симптоми після COVID-19, не зволікайте звернутися до лікаря.
Як уберегти своє серце?
- Слідкуйте за своїм станом після хвороби — пульс, тиск, самопочуття.
- Піклуйтеся про себе: здорове харчування, фізична активність і відмова від шкідливих звичок.
Пройдіть планове УЗД серця після хвороби. Це точно не завадить.
Замість підсумків
сСерце — один із найважливіших органів, і навіть якщо ви “почуваєтеся добре”, дбайте про нього щодня. Турбота про себе — це не лише профілактика хвороб, а й інвестиція у якість життя.