Ковід, серце і новий штам Stratus: що потрібно знати

У 2020 році часом здавалося, що всі ми приречені: смертельна небезпека, яка змусила нас відмовитися від зустрічей з близькими, звичного шопінгу та навіть готівки. Натомість ненадовго, втім змістила акценти на особисту гігієну; свідоме ставлення до здоровʼя та побуту.

Коли у 2020 році світ уперше зіткнувся з COVID-19, більшість з нас думала, що ця хвороба вражає лише легені — пневмонія, кашель, задишка, температура. Але час показав, що коронавірус завдає підступного удару і по серцю, викликаючи небезпечні ускладнення, серед яких особливо тривожним є міокардит — запалення серцевого м’яза.

З появою нового штаму Stratus, який почали фіксувати в Україні в серпні 2025 року, важливо розуміти, як ця нова мутація впливає на організм, зокрема на серце.