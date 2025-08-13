У Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
Ковід, серце і новий штам Stratus: що потрібно знати

У 2020 році часом здавалося, що всі ми приречені: смертельна небезпека, яка змусила нас відмовитися від зустрічей з близькими, звичного шопінгу та навіть готівки. Натомість ненадовго, втім змістила акценти на особисту гігієну; свідоме ставлення до здоровʼя та побуту.

Коли у 2020 році світ уперше зіткнувся з COVID-19, більшість з нас думала, що ця хвороба вражає лише легені — пневмонія, кашель, задишка, температура. Але час показав, що коронавірус завдає підступного удару і по серцю, викликаючи небезпечні ускладнення, серед яких особливо тривожним є міокардит — запалення серцевого м’яза.

З появою нового штаму Stratus, який почали фіксувати в Україні в серпні 2025 року, важливо розуміти, як ця нова мутація впливає на організм, зокрема на серце.

Фото: з відкритих джерел

Що таке Stratus?

Штам Stratus швидко поширюється, збільшуючи свою частку серед циркулюючих варіантів COVID-19. Головні симптоми включають кашель, лихоманку, втому та зміни голосу, зокрема хрипоту або “шершавий” голос.

На щастя, наявні вакцини залишаються ефективними проти Stratus і допомагають уникнути тяжких наслідків захворювання.

COVID-19 і міокардит

Міокардит — це запалення серцевого мʼяза, серйозне ускладнення, яке може виникати внаслідок вірусних захворювань (грип, ковід і тд), навіть за середнього ступеню важкості. Дослідження показують, що ризик розвитку міокардиту після COVID-19 вищий, ніж після грипу — приблизно 0,73 випадка на 1000 осіб. Особливо схильні до ризику чоловіки молодше 30 років і люди з хронічними хворобами серця.

Чому небезпечний міокардит? Здорові клітини та тканини серцевого мʼязу, під впливом дії вірусу, заміщуються на фіброзну тканину. Таким чином серце ніби вкривається кірочкою: це негативно впливає на його насосну функцію. Якщо не лікувати міокардит або ж виявити його на стадії хронічного важкого перебігу - серце може бути настільки виснаженим, що знадобиться його трансплантація.

Симптоми міокардиту:

  • біль у грудях
  • задишка
  • прискорене серцебиття
  • слабкість

Якщо ви помічаєте ці симптоми після COVID-19, не зволікайте звернутися до лікаря.

Як уберегти своє серце?

  • Слідкуйте за своїм станом після хвороби — пульс, тиск, самопочуття.
  • Піклуйтеся про себе: здорове харчування, фізична активність і відмова від шкідливих звичок.

Пройдіть планове УЗД серця після хвороби. Це точно не завадить.

Замість підсумків

сСерце — один із найважливіших органів, і навіть якщо ви “почуваєтеся добре”, дбайте про нього щодня. Турбота про себе — це не лише профілактика хвороб, а й інвестиція у якість життя.

 

Олександра Телегузова Олександра Телегузова , лікарка-кардіолог відділення мініінвазивної кардіохірургії та транскатетерних процедур
