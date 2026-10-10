В аеропорту Ер-Ріяда внаслідок атаки хуситів могли постраждати десятки людей

Очевидці повідомляють про вибухи, евакуацію пасажирів та поранених.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Унаслідок імовірної ракетної атаки єменських хуситів на міжнародний аеропорт Ер-Ріяда в Саудівській Аравії могли постраждати десятки людей. Очевидці повідомляли про вибух, поранених і евакуацію пасажирів. Водночас саудівська влада офіційно не підтвердила нового удару.

Про це повідомляє The Guardian.

За даними джерела в місцевій лікарні, п’ятеро постраждалих перебувають у реанімації, а загалом поранення дістали десятки людей. Деяких посікло уламками скла. Протягом цього тижня аеропорт уже двічі зазнавав атак, унаслідок яких загинули четверо людей.

Контекст

Удар стався на тлі боїв за Баб-ель-Мандебську протоку, яку хусити захопили два тижні тому. Сили, що підтримують міжнародно визнаний уряд Ємену, заявляють про наступ для повернення контролю над стратегічним морським маршрутом.

Саудівський посол у Ємені заявив, що протоку звільнили від хуситів. Однак військовий представник урядових сил уточнив, що наразі вдалося повернути контроль лише над частиною території.