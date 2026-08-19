Усі вони потрапили під атаку поблизу портів Туапсе та Новоросійськ.

Щонайменше п’ять суден, пов’язаних із перевезенням російського зерна, зазнали атак поблизу портів Новоросійськ і Туапсе в Чорному морі.

Про це повідомляє Bloomberg.

За дними медіа, чотири судна були атаковані вранці 18 серпня, ще одне – 17 серпня. Йдеться про перші підтверджені випадки атак на зерновози, які обслуговують ці російські порти.

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У Новоросійську атакували російський балкер Victoria V, який мав завантажити близько 7 тисяч тонн пшениці.Також після виходу з цього порту зазнало атаки судно Fehu під прапором Маршаллових Островів. Воно перевозило пшеницю, однак після удару змогло продовжити рейс.

Балкер Elina B під прапором Мальти атакували після того, як він завантажив у Новоросійську близько 56 тисяч тонн пшениці. Судно продовжило рух у напрямку Босфору. У порту Туапсе атакували Necibe під прапором Сан-Марино. Судно мало завантажити близько 20 тисяч тонн пшениці.

Ще один балкер – Anna S під прапором Ліберії – зазнав атаки 17 серпня. Він прямував до Новоросійська по ячмінь, коли на борту спалахнула пожежа. Після цього судно не змогло продовжити рейс.

Менеджери суден не надали Bloomberg оперативних коментарів. Відомо однак, що все більше судновласників остерігаються заходити до російських портів через безпекові ризики.

Контекст

Атаки відбуваються на тлі зростання ударів по комерційному судноплавству та портовій інфраструктурі Росії й України в Чорному морі. Росія та Україна разом забезпечують понад чверть світового експорту пшениці, а нинішні атаки припали на період цьогорічного врожаю.

Раніше саме Росія відкинула можливість зупинки війни по лінії розмежування та перемир'я в Чорному морі. Міністр закордонних справ Сергій Лавров сказав, що така зупинка "знецінить подвиг" російських дідів і прадідів.