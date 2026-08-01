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У центрі Москви стався вибух у елітному ресторані (оновлено)

Вже відомо про загиблих, вулиці біля закладу перекриті.

У центрі Москви стався вибух у елітному ресторані (оновлено)
Вулиці біля закладу перекриті
Фото: Скриншот з відео

У центрі Москви стався вибух у ресторані Balzi Rossi на Кудринській площі. За попередніми даними пропагандистських телеграм-каналів, унаслідок інциденту є щонайменше троє загиблих .

МВС країни-агресора повідомило про 15 поранених. На місці працюють представники слідчого комітету.

 Версія, яку раніше поширили російські журналісти, – вибух газу. Проте працівники кухні кажуть, що ресторан – цілий, а співробітників серед потерпілих нема. Інша версія полягає у тому, що невідомий проніс в заклад вибуховий предмет.

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За інформацією очевидців, на місці працює велика кількість машин швидкої допомоги. 

У момент вибуху в закладі нібито проходив закритий банкет. Ймовірно, це було святкування дня народження генерала, бо біля будівлі було багато машин з номерами, які використовують збройні сили Росії.

 Після інциденту частину вулиць у районі ресторану перекрили.

  • Balzi Rossi – це дорогий ресторан, який часто відвідують російські знаменитості та VIP-персони.

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