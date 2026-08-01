У центрі Москви стався вибух у елітному ресторані (оновлено)

У центрі Москви стався вибух у ресторані Balzi Rossi на Кудринській площі. За попередніми даними пропагандистських телеграм-каналів, унаслідок інциденту є щонайменше троє загиблих .

МВС країни-агресора повідомило про 15 поранених. На місці працюють представники слідчого комітету.

Версія, яку раніше поширили російські журналісти, – вибух газу. Проте працівники кухні кажуть, що ресторан – цілий, а співробітників серед потерпілих нема. Інша версія полягає у тому, що невідомий проніс в заклад вибуховий предмет.

Реклама

За інформацією очевидців, на місці працює велика кількість машин швидкої допомоги.

У момент вибуху в закладі нібито проходив закритий банкет. Ймовірно, це було святкування дня народження генерала, бо біля будівлі було багато машин з номерами, які використовують збройні сили Росії.

Після інциденту частину вулиць у районі ресторану перекрили.