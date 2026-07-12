ЗМІ: у Великій Британії затримали підозрюваного у вбивстві колишньої депутатки Енн Віддекомб

Енн Віддекомб була депутаткою Палати громад від Консервативної партії у 1987-2010 роках. Вона була виступала проти абортів та розширення прав ЛГБТК+.

У Великій Британії заарештували підозрюваного у вбивстві 78-річної колишньої депутатки парламенту Енн Віддекомб.

Про це пише Reuters з посиланням на поліцію.

28-річного чоловіка заарештували в Південному Йоркширі.

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Підозрюваний є білим громадянином Сполученого Королівства та зараз перебуває під вартою поліції, йдеться у заяві.

Як пише Німецька хвиля, Віддекомб знайшли мертвою у її будинку в селі Гейтор-Вейл на південному заході Англії. Політикиня померла від тяжких тілесних ушкоджень. Її знайшли мертвою ще у четвер, 9 липня, але поліцію повідомили лише 10 липня.

Прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер назвав смерть Віддекомб “жахливою втратою”. Він підкреслив, що безпека політиків залишається питанням першочергової важливості, згадавши про вбивства депутатів Джо Кокс у 2016 році та Девіда Еймісса у 2021 році.

Енн Віддекомб була депутаткою Палати громад від Консервативної партії у 1987-2010 роках. З 1990 по 1997 рік Віддекомб обіймала різні посади в уряді Джона Мейджора: була заступницею міністра соціального забезпечення, заступницею міністра у справах зайнятості та заступницею міністра внутрішніх справ.

Після завершення парламентської кар’єри здобула популярність як учасниця телевізійних шоу Strictly Come Dancing та Celebrity Big Brother. Згодом приєдналася до партії Brexit, а пізніше стала речницею партії Reform UK. Вона була відома своїми консервативними поглядами, зокрема виступала проти абортів і розширення прав ЛГБТК+.