Укразлізниця повідомила про візит до Києва генсека НАТО (уточнено)

Його зустрів міністр закордонних справ.

До Києва прибув генсек НАТО Марк Рютте. Фото з київського вокзалу опублікувала Укрзалізниця, однак згодом допис видалили.

Сам Рютте візит не анонсував. На вокзалі його зустрів міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Фото: Укрзалізниця в Telegram Марк Рютте прибув до Києва

В УЗ назвали цю поїздку важливим жестом солідарності та підтримки Альянсом України.

"Цей візит вкрай важливий, як і всі попередні, адже це жест солідарності й підтримки Альянсом нашої країни. Залізна дипломатія – традиційно за розкладом", – йдеться у повідомленні.

Це не перша поїздка Рютте на посаді генерального секретаря НАТО до Києва. Він відвідував Україну, зокрема, торік у серпні. Завдяки Рютте Україна отримала програму закупівлі американського озброєння країнами НАТО – PURL.