Унаслідок Ізраїлю на півдні Лівану загинуло щонайменше чотири людини

"Хезболла" заявила про атаки на кілька позицій ізраїльських військ у селах поблизу кордону.

Ізраїльський артилерійський підрозділ на кордоні з Ліваном
Фото: EPA/UPG

Унаслідок нічних ударів Ізраїлю на півдні Лівану загинуло щонайменше чотири людини.

Про це повідомляють Euronews з посиланням на ліванські державні ЗМІ та уряд.

Єрусалим продовжує свою кампанію проти ісламістського угруповання “Хезболла”, яке діє за підтримки Ірану.

Державне Національне інформаційне агентство Лівану (NNA) повідомило, що Ізраїль завдав удару по “квартирі в житловому будинку” в північному районі прибережного міста Сидон, вбивши одну людину та спричинивши пожежу.

На відеозаписах видно пошкодження третього поверху багатоквартирного будинку.

Житлові будинки в Сидоні постраждали від численних ізраїльських ударів цього тижня, багато мешканців залишилися бездомними.

На південний схід від Сидона, в селі Аль-Катрані, троє людей загинули внаслідок нічного ізраїльського удару, повідомляє міністерство охорони здоров'я Лівану.

Ізраїль заявляє про удари по інфраструктурі "Хезболли"

Ізраїльські військові заявили в неділю, що продовжують завдавати ударів по інфраструктурі, яку “Хезболла” використовує у всьому Лівану. Зокрема ЦАХАЛ атакував кілька пускових майданчиках угруповання в Аль-Катрані, де нібито тривала підготовка до запуску ракет.

Також йдеться про знищення у Бейруті “командних центрів”, що належать силам “Радван” – підрозділу спеціальних операцій “Хезболли”

"Хезболла" заявила сьогодні, що атакувала кілька позицій ізраїльських військ у селах поблизу кордону.

  • Видання Axios з посиланням на заяви ізраїльських та американських чиновників написало, що Ізраїль планує розширити наземну операцію проти "Хезболли" в Лівані з метою захопити всю територію на південь від річки Літані і витіснити угруповання на північ, знищивши її склади зброї.
