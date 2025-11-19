“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
​Уряд Німеччини хоче залучити Бундесвер до протидії ворожим дронам

Військові співпрацюватимуть із правоохоронцями.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус
Фото: EPA-EFE

Федеральний уряд Німеччини планує розширити систему протидії дронам усередині країни та дозволити Бундесверу збивати БпЛА у разі загрози, пише видання Spiegel.

Відповідні зміни до Закону про авіаційну безпеку ухвалив кабмін ФРН.

Як пояснили в уряді, реформа має забезпечити правову визначеність для такої форми взаємодії між військовими та правоохоронними органами, а також спростити і пришвидшити координацію під час реагування на інциденти з безпілотниками. У Берліні наголошують, що потреба в оновлених правилах зросла на тлі загроз, які німецькі спецслужби пов’язують із діяльністю Росії.

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що нові норми встановлять підстави для застосування конкретних заходів протидії незаконним дронам. За його словами, уряд одночасно спрощує систему командування та розширює співпрацю між Бундесвером і поліцією.

«Ми не зможемо забезпечити стовідсотковий захист від дронів, які запускають усередині країни», — сказав очільник Міноборони.

Реформу Закону про авіаційну безпеку ще має схвалити Бундестаг. Документ передбачає швидшу координацію між силовими структурами та військовими для оперативного реагування на незаконні безпілотники.

  • У багатьох європейьких країнах фіксують неодноразові випадки появи невідомих безпілотників. Особливе занепокоєння у влади викликає поява таких БпЛА біля військових об'єктів чи важливих підприємств ОПК.
