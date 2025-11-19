Сибіга: Радбез ООН та Постійна рада ОБСЄ зберуться у четвер через масований удар РФ по Тернополю

Україна закликає міжнародну спільноту до чіткої реакції на вбиства Росією цивільних людей.

Через російську атаку на Тернопіль, унаслідок якої загинули щонайменше 25 людей, серед яких троє дітей, 20 листопада відбудуться термінові засідання Ради безпеки ООН та Постійної ради ОБСЄ.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

За його словами, Україна під час засідання Радбезу ООН винесе на порядок денний "жахливе вбивство Росією мирних людей у Тернополі" та закличе міжнародну спільноту до чіткої реакції.

"Ми закликаємо до засудження, справедливості та рішучої відповіді. Уже звернулися до всіх наших партнерів і міжнародних організацій, інформуючи про наслідки удару", — зазначив Сибіга.

Глава МЗС наголосив, що на тлі посилення терору РФ Україна потребує додаткових засобів протиповітряної оборони та іншого обладнання для захисту населення.

Також глави українських дипломатичних установ отримали доручення приспустити державні прапори та відкрити книги жалоби у пам’ять про загиблих.

Окреме засідання проведе й Постійна рада ОБСЄ. Україна очікує, що держави-члени організації засудять нову хвилю російських ударів як чергове грубе порушення принципів Гельсінського заключного акту.