“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
ГоловнаСвіт

Сибіга: Радбез ООН та Постійна рада ОБСЄ зберуться у четвер через масований удар РФ по Тернополю

Україна закликає міжнародну спільноту до чіткої реакції на вбиства Росією цивільних людей.

Сибіга: Радбез ООН та Постійна рада ОБСЄ зберуться у четвер через масований удар РФ по Тернополю
Фото: МЗС

Через російську атаку на Тернопіль, унаслідок якої загинули щонайменше 25 людей, серед яких троє дітей, 20 листопада відбудуться термінові засідання Ради безпеки ООН та Постійної ради ОБСЄ. 

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

За його словами, Україна під час засідання Радбезу ООН винесе на порядок денний "жахливе вбивство Росією мирних людей у Тернополі" та закличе міжнародну спільноту до чіткої реакції.

"Ми закликаємо до засудження, справедливості та рішучої відповіді. Уже звернулися до всіх наших партнерів і міжнародних організацій, інформуючи про наслідки удару", — зазначив Сибіга.

Глава МЗС наголосив, що на тлі посилення терору РФ Україна потребує додаткових засобів протиповітряної оборони та іншого обладнання для захисту населення.

Також глави українських дипломатичних установ отримали доручення приспустити державні прапори та відкрити книги жалоби у пам’ять про загиблих.

Окреме засідання проведе й Постійна рада ОБСЄ. Україна очікує, що держави-члени організації засудять нову хвилю російських ударів як чергове грубе порушення принципів Гельсінського заключного акту.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies