Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
ГоловнаСвіт

Переговори про гарантії безпеи за участі предстасників США, України і Європи очолить Рубіо

До складу комісії входять, зокрема, радники з національної безпеки.

Переговори про гарантії безпеи за участі предстасників США, України і Європи очолить Рубіо
Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо
Фото: EPA/UPG

Держсекретар США Марко Рубіо керуватиме комісією із високопосадовців США, України та низки європейських держав, яка найближчими днями працюватиме над детальною пропозицією щодо гарантій безпеки для України, пише «Інтерфакс-Україна» з посиланням на Axios.

До складу комісії входять радники з національної безпеки з України та європейських країн.

На зустрічі з Володимиром Зеленським 18 серпня Дональд Трамп заявив, що американських військових на українській території не буде, але він готовий розглянути надання авіаційної підтримки європейським силам, які можуть бути розміщені в Україні. Він також повторив, що Україна не стане членом НАТО, проте європейські держави можуть залучати свої війська поза межами Альянсу.

Наразі найбільш складною умовою для Путіна є перспектива розміщення європейських сил безпеки на території України, тоді як для Зеленського найскладнішим залишається питання територіальних поступок.

Під час зустрічі із Трампом Зеленський сказав, що готовий обговорити територіальні питання, але лише безпосередньо з Путіним. Видання повідомляє, що Трамп погодився і того ж вечора у розмові з російським диктатором закликав його зустрітися із українським президентом і бути «реалістом».

Російська сторона категорично відкидає можливість розміщення будь-якого контингенту країн НАТО в Україні. 

  • Тим часом планувальні групи Коаліції охочих унайближчі дні проведуть консультації з американськими колегами, щоб зміцнити плани щодо надання Україні надійних безпекових гарантій і підготуватися до можливого розгортання сил стримування у разі завершення бойових дій.
﻿
