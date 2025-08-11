Трамп заявив, що "їде в Росію" говорити з Путіним

Президент США Дональд Трамп заявив, що поїде до Росії на зустріч з російським президентом Владіміром Путіним 15 серпня.

Про це Трамп заявив на пресконференції у Вашингтоні.

"Знаєте, я їду до Путіна. Я їду до Росії в п'ятницю. Мені не подобається бути тут і говорити про те, якою небезпечною, брудною та огидною була ця колись прекрасна столиця", - сказав він.