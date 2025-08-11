Трамп заявив, що "їде в Росію" говорити з Путіним

Президент США Дональд Трамп заявив, що поїде до Росії на зустріч з російським президентом Владіміром Путіним 15 серпня.
Про це Трамп заявив на пресконференції у Вашингтоні.
"Знаєте, я їду до Путіна. Я їду до Росії в п'ятницю. Мені не подобається бути тут і говорити про те, якою небезпечною, брудною та огидною була ця колись прекрасна столиця", - сказав він.
- Як відомо, 15 серпня в американському штаті Аляска планується зустріч Трампа з Путіним, яка стане першою зустріччю американського лідера з очільником Кремля після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
- На зустрічі, серед іншого, обговорюватимуться подальші варіанти дій для тиску на Росію. Крім того, планується обговорити підготовку можливих мирних переговорів та пов'язані з цим питання територіальних претензій і гарантій безпеки.
- Генсек НАТО Марк Рютте зазначив, що зустріч на Алясці стане тестом Росії на шляху до завершення війни в Україні.
- За інформацією ЗМІ, Кремль вимагає контролю над усією територією Донецької області в обмін на замороження фронту.
- Віцепрезидент США Джей Ді Венс також заявив, що у Вашингтоні працюють над організацією зустрічі президента України Володимира Зеленського і президента РФ Путіна. Однак, він зазначив, що "і росіяни, і українці, ймовірно, в кінцевому підсумку будуть незадоволені".