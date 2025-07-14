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У Франції заарештували в'язня, якого втік із тюрми у багажі

Ахамад Елязід відбував покарання за вбивство.

У Франції заарештували в'язня, якого втік із тюрми у багажі
Фото: Вікіпедія

У Франції заарештували в’язня, який втік минулого тижня, сховавшись у багажі свого співкамерника під час його звільнення. Про це пише France24.

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20-річного чоловіка заарештували поблизу східного міста Ліон, повідомили прокурори. 

Його затримали, коли він виходив з підвалу рано в понеділок, додали вони. Водночас спільника досі не знайшли.

Радіо Свобода повідомило, що Ахамада Елязіда затримали у місті Корба недалеко від Ліона. 

Елязід втік із в'язниці 11 липня. Він відбував покарання за вбивство, скоєне у складі злочинного угруповання, та порушення закону про володіння зброєю.

У в'язниці проводиться внутрішнє розслідування.
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