Опитування: у другий тур президентських виборів у Польщі виходять Тшасковський та Навроцький

Обидва кандидати набирають по близько 30% голосів.

До другого туру президентських виборів у Польщі проходять мер Варшави Рафал Тшасковський та очільник Інституту національної памʼяті Кароль Навроцький.

Про це пише RMF24.

Згідно з результатами екзит-полів, Тшасковський, мер Варшави та кандидат від "Громадянської коаліції" прем'єр-міністра Дональда Туска, отримав 31,2% голосів у першому турі. За ним йде Навроцький, якого підтримала партія "Право і справедливість" (PiS), з 29,7% голосів. Вони зустрінуться у другому турі президентських виборів.

Згідно з другим пізнім опитуванням Ipsos, опублікованим у ніч з неділі на понеділок, Славомір Менцен посів третє місце на виборах з 14,5% підтримки.

Орієнтовна явка становила 66,8%.

Якби це були офіційні результати, то це означало б найвищий результат у першому турі президентських виборів з 1990 року. Кращий результат був зафіксований лише двічі у других турах: у 1995 році (68,23%) та 2020 році (68,18%).

Якщо жоден з кандидатів не набере понад 50% голосів, другий тур виборів відбудеться 1 червня.