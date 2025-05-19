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Опитування: у другий тур президентських виборів у Польщі виходять Тшасковський та Навроцький

Обидва кандидати набирають по близько 30% голосів. 

Опитування: у другий тур президентських виборів у Польщі виходять Тшасковський та Навроцький
Перший тур президентських виборів у Польщі
Фото: EPA/UPG

До другого туру президентських виборів у Польщі проходять мер Варшави Рафал Тшасковський та очільник Інституту національної памʼяті Кароль Навроцький.

Про це пише RMF24. 

Згідно з результатами екзит-полів, Тшасковський, мер Варшави та кандидат від "Громадянської коаліції" прем'єр-міністра Дональда Туска, отримав 31,2% голосів у першому турі. За ним йде Навроцький, якого підтримала партія "Право і справедливість" (PiS), з 29,7% голосів. Вони зустрінуться у другому турі президентських виборів.

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Згідно з другим пізнім опитуванням Ipsos, опублікованим у ніч з неділі на понеділок, Славомір Менцен посів третє місце на виборах з 14,5% підтримки. 

Орієнтовна явка становила 66,8%. 

Якби це були офіційні результати, то це означало б найвищий результат у першому турі президентських виборів з 1990 року. Кращий результат був зафіксований лише двічі у других турах: у 1995 році (68,23%) та 2020 році (68,18%).

Якщо жоден з кандидатів не набере понад 50% голосів, другий тур виборів відбудеться 1 червня. 

  • За даними української розвідки, напередодні президентських виборів у Польщі Кремль розпочав спецоперацію проти європейського суспільства під назвою Doppelganger ("Двійник").
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