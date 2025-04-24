Зеленський прибув до Південної Африки. Це перший візит до країни

Відбудуться зустрічі із президентом Сирілом Рамафосою та представниками політичних, громадських і студентських спільнот країн Африки.

Президент України Володимир Зеленський прибув до Південної Африки. Це його перший візит до країни, яка зараз головує у “Групі двадцяти”.

“Готуємося до важливих зустрічей у ПАР із Президентом Сирілом Рамафосою та представниками політичних, громадських і студентських спільнот країн Африки”, ‒ йдеться у телеграм-каналі українського лідера.

Зеленський зазначив, що важливо наблизити достойний мир.

“Працюємо, щоб країни G20 були залучені до дипломатичних зусиль”, ‒ додав він.