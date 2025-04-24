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Зеленський прибув до Південної Африки. Це перший візит до країни

Відбудуться зустрічі із президентом Сирілом Рамафосою та представниками політичних, громадських і студентських спільнот країн Африки.

Зеленський прибув до Південної Африки. Це перший візит до країни

Президент України Володимир Зеленський прибув до Південної Африки. Це його перший візит до країни, яка зараз головує у “Групі двадцяти”.

“Готуємося до важливих зустрічей у ПАР із Президентом Сирілом Рамафосою та представниками політичних, громадських і студентських спільнот країн Африки”, ‒ йдеться у телеграм-каналі українського лідера

Зеленський зазначив, що важливо наблизити достойний мир. 

“Працюємо, щоб країни G20 були залучені до дипломатичних зусиль”, ‒ додав він.

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  • Раніше ЗМІ повідомили, що Зеленський у ПАР обговорюватиме припинення війни Росії проти України.
  • Bloomberg писав раніше, що Південна Африка зайняла позаблокову позицію щодо конфлікту між Росією та Україною. Рамафоса раніше рекламував цю позицію як засіб допомогти покласти край війні. Ініціатива шести африканських країн, яку два роки тому очолювала Рамафоса, спрямована на припинення конфлікту, не дала результатів.
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