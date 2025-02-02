ЗМІ: Трамп підписав три укази про запровадження додаткових мит на товари з Канади, Мексики та Китаю

Президент США Дональд Трамп підписав укази про запровадження значних митних тарифів на імпорт товарів з Канади, Мексики, а також Китаю.

Про це пише The Washington Post.

Як зазначив Трамп, американські імпортери сплачуватимуть новий податок 25% на товари з Канади та Мексики, а також збір 10% на товари з Китаю, що є доповненням до вже чинних мит у розмірі до 25%. Також 10% мито на енергетичні продукти, зокрема імпорт сирої нафти з Канади.

Нові тарифи набудуть чинності у вівторок о 19:01 за Київським часом.

Відповідно до торгівельної угоди, яку Трамп підписав під час свого першого терміну, більшість товарів із Канади й Мексики не тарифікувалися, тоді як багато китайських товарів оподатковувалися на рівні до 25%. Нові тарифи стануть додатковим навантаженням на імпортерів.

За словами офіційного представника Білого дому, Трамп підписав загалом три укази, які встановлюють додаткові тарифи. Це стало першим кроком з боку адміністрації Трампа в його другій торгівельній війні.

Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація запровадить 25-відсоткові мита на імпорт із Мексики та Канади із 1 лютого.

Проте Трамп планував підвищити мита із першого дня перебування на посаді. Окрім того, Трамп обіцяє запровадити додаткове мито у 10% на товари з Китаю через те, що тамтешній уряд не здатен ефективно боротися з наркотрафіком.

Економісти підрахували, що ініціатива президента може болюче вдарити по ринку нерухомості: величезну кількість будівельних матеріалів США імпортують саме з Канади.

У січні Трамп заявив про створення служби, яка збиратиме зовнішні доходи від анонсованих раніше мит.