Сирійська влада розірвала угоду щодо управління портом Тартус з російською компанією

Тепер усі доходи від управління морським портом підуть на благо сирійської держави.

Влада Сирії розірвала інвестиційну угоду з російською компанією щодо управління портом Тартус.

Про це повідомляє “Настоящее время”.

Глава Тартуської митниці Ріяд Джуді повідомив, що після того, як управління портом перейшло Сирії, вони займуться відновленням застарілих портових механізмів. Росіяни раніше використовували їх без модернізації, хоча мали це зробити за угодою.

Ріяд Джуді наголосив, що тепер усі доходи від управління морським портом підуть на благо сирійської держави.

Зазначається, що в 2019 році Росія та Сирія домовилися про передачу порту Тартус в оренду компанії "Будтрансгаз" на 49 років. Росіяни мали проінвестувати в розвиток порту 500 млн доларів, скільки було інвестовано насправді, невідомо. Сирійська влада очікувала збільшення продуктивності порту з 4 до 38 млн тонн на рік.

Порт у Тартусі – другий за величиною порт Сирії. З 1970-х років там розташований єдиний російський пункт матеріально-технічного забезпечення ВМФ РФ у Середземному морі. Він дозволяє проводити ремонт суден та поповнювати запаси, тому російським судам не потрібно повертатися до портів Чорного моря.